El Espanyol pone a prueba su proyecto en construcción

"La realidad la marca LaLiga, no la marca una pretemporada", espetó Manolo González en sala de prensa. El Espanyol echará a rodar de manera oficial esta tarde (19:00 horas) frente al Levante UD en el RCDE Stadium. Tras semanas de amistosos, entradas y salidas, llega la hora de la verdad. La pretemporada del conjunto blanquiazul fue buena durante varios tramos, pero dejó algunas dudas, especialmente en la construcción del juego y en la facilidad para conceder atrás.

El equipo vio puerta y plantó cara a rivales de alta exigencia, pero encajó ocho goles frente a Burnley, Middlesbrough y Coventry. El 3-1 del último test dejó, además, algunas dudas en defensa. Fue la única derrota en toda la pretemporada.

Drkusic, listo

Con varias caras nuevas y otras por llegar, siendo aún un equipo en construcción pues Monchi confirmó que faltan dos o tres fichajes más, el conjunto blanquiazul recibe al cuadro granota tras recibir una gran noticia: el último refuerzo, el central esloveno Vajan Drkusic, podrá estar en el banquillo. Tendrán la oportunidad de debutar Unai Núñez, Àlex Calatrava, Gabriel Moscardo y Quilindschy Hartman.

"El equipo competirá a tope mañana, seguro, eso está claro. A partir de aquí, anímicamente, llegamos bien", aseguró un Manolo que reconoció que le inquieta la fragilidad defensiva del equipo. "Nos ha preocupado mucho más el tema defensivo, que hasta ahí no lo hemos controlado bien. En la Liga todo el mundo se controla más y tiene la cabeza mucho más resguardada que exponerse. Creo que el equipo va a mejorar defensivamente seguro, pero sí que es un debe que tenemos en esta pretemporada", afirmó.

El Espanyol de Manolo destacaba por ser un equipo vertical, de mirar a portería en cuanto robaba el balón, pero el técnico espanyolista explicó que pretenderá tener un mayor control y evitar que los partidos sean tan abiertos: "Eso creo que nos va a ayudar también para que los partidos, el desgaste sea, para correr detrás del balón, que sea menor", detalló.

Sin Espí y con doce inscritos

Por su parte, el equipo granota arranca con Luís Castro en su banquillo. El luso llegó en diciembre a un equipo colista y con 10 puntos en la jornada 17 y le condujo a una milagrosa salvación. Este curso deberá pelear por la permanencia sin Carlos Espí, clave con diez goles en los últimas trece jornadas y traspasado al Real Madrid por 25 millones. Iván Romero y Etta Eyong tratarán de llenar el vacío que deja en la delantera.

El Levante solo tiene inscritos a trece jugadores y dejó en tierra a cuatro de sus fichajes. De esos trece, Luís Castro no puede contar con Roger Brugué, que es baja por una sanción que arrastra de la pasada campaña, por lo que en realidad solo tiene 12 disponibles de la primera plantilla.

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Los jugadores que figuran en la web de LaLiga son: Ryan, Pablo Campos, Jorge Cabello, Víctor García, Toljan, Dela, Olasagasti, Carlos Álvarez, Arriaga, Oriol Rey, Brugué, Iván Romero y Etta Eyong. Carlos Álvarez subió al autocar con un vendaje en el gemelo derecho y cojeando ligeramente.