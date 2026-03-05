El Espanyol, pionero en el fútbol femenino: "Ganaron el primer derbi en el Camp Nou ante 40.000 personas"

En la semana del 8M, cuando la memoria del deporte femenino se reivindica con más fuerza que nunca, el recorrido del femenino del RCD Espanyol ayuda a entender cómo empezó todo casi sin que nadie imaginara su dimensión futura.

No existe una fecha fundacional al uso, hay, más bien, un punto de arranque competitivo. Lo sitúa el historiador del club, David Tolo: “Los orígenes del femenino se remontan a 1971, que es cuando Radio Reloj, la radio de aquella época, monta un campeonato con el patrocinio de Pernod y crean lo que se llama el Trofeo Pernod. Entonces participaron cuatro equipos: Espanyol, Sant Andreu, Penya Femenina Barcelonista y Atlètic Sabadell”.

Aquel torneo fue el kilómetro cero. En marzo de 1971, el Espanyol jugó sus dos primeros partidos y conquistó el que está considerado el primer trofeo femenino disputado en Catalunya. “Se gana contra el Barça, en el Camp Nou, el 28 de marzo del 71”, recuerda Tolo. Aunque el rival era la Penya Femenina Barcelonista y no el club oficial (recibió apoyo material y económico por parte del FC Barcelona), puede leerse como el primer derbi. Incluso el dato de asistencia impresiona: cerca de 40.000 personas.

"Se crea el equipo para el torneo y ya se queda como sección fija. Ese es el punto de salida del femenino y, desde ahí, la trayectoria ha sido prácticamente ininterrumpida hasta nuestros días”, explica. Además, el primer entrenador fue Julián Arcas, reflejo de un respaldo real: “Había un apoyo del club importante”.

La gran transformación llegó en los años 2000. “En los años 2000 es probablemente uno de los primeros equipos en tener una estructura sólida. Fruto de eso es que el Espanyol gana la Liga en 2006 y seis Copas de la Reina en un espacio de quince años”, detalla. Entre 2005 y 2010 la apuesta fue decidida: “Se hace una inversión muy fuerte, con una serie de mecenas que potenciaban el fútbol femenino. Eso permitió competir al máximo nivel y consolidar una identidad ganadora”.

En 2006 se produjo una imagen simbólica: la rúa conjunta. El femenino celebraba la Liga y el masculino la Copa del Rey. “Fue la primera que se hace de un equipo femenino en compañía con el masculino”, subraya Tolo, reivindicando un gesto que hoy se aplaude como moderno pero que el Espanyol ya practicó hace dos décadas.

En el plano humano, emergen nombres esenciales. “Hay que destacar a Eli Sánchez, que es la primera internacional del Espanyol. Y después a 'Titi' Camúñez, que fue jugadora y luego entrenadora, siendo la primera mujer en sacarse el título nacional de entrenador”. Y, sobre todo, Fina Torres, durante años sostén de la sección: “Fue la responsable del equipo durante mucho tiempo, la alma mater. En épocas muy difíciles se encargaba prácticamente de todo. Ella consiguió reflotar la sección cuando más complicado estaba”.

Los últimos años han sido de transición. Descenso, reajuste presupuestario y regreso. “El femenino perdió potencia respecto a otras etapas y el tránsito fue duro. Ahora, siendo uno de los equipos con presupuesto más ajustado de la categoría, conseguimos estar en una liga intermedia, lo cual también tiene mucho valor”, analiza. Con la nueva propiedad, el objetivo es volver a potenciar la sección.

¿Pionero? Tolo no duda: “Ha sido uno de los pioneros. Ha estado en todas las ediciones de la máxima categoría excepto en dos a principios de los 90 y los años recientes de descenso. Y, a día de hoy, después del Barcelona, es el equipo con más Copas de la Reina (6)”.