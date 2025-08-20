El Espanyol piensa en un descarte para reforzarse

La estelar victoria ante el Atlético de Madrid no despista al Espanyol de su objetivo real: la permanencia. Por ello, en Cornellà saben que no hay tiempo que perder en un mercado de fichajes que aún puede reforzar más a la plantilla de Manolo González.

"Hacen falta tres fichajes, como mínimo, espetó el técnico gallego en la rueda de prensa del pasado sábado. En su agenda, tres posiciones a cubrir sí o sí: un defensa central, un pivote y un extremo. Y para el ataque, hay un nombre en la 'pole' para vestir de blanquiazul.

Mismo propietario

El belga Mike Trésor se aleja del Espanyol -podía llegar cedido del Burnley inglés-, fuentes cercanas a la entidad perica desmienten su llegada. Los números crecieron al entender que el Burnley, que comparte propietario con el Espanyol a través de Velocity Sports Limited, podría impulsar al equipo español en LaLiga. Sin embargo, todo apunta a que el que llegará es un antiguo descarte.

Se trata de Lukas Koleosho. El canterano perico salió del Espanyol rumbo al Buyrnley el verano de 2023 a cambio de 3 millones de euros y podría regresar este verano a Cornellà en calidad de cedido. Según el 'Daily Telegraph', los 'clarets' y los pericos mantienen conversaciones para que a sus 20 años, el extremo vuelva al equipo de Manolo González. Koleosho no es un fijo en el Burnley y teniendo en cuenta que comparten propietario, no hay razón para pensar en que no se llegará a un acuerdo.

Koleosho, en su etapa en el Espanyol / Agencias

Un poco más maduro y con más experiencia, aportaría velocidad y uno contra uno a la banda perica, unas cualidades que Manolo considera que su plantilla necesita. Los próximos días serán decisivos para un Espanyol que acaba de renovar a Antoniu Roca. Por delante, más allá de firmar a otro extremo, Manolo González tiene en mente traer a un pivote y a un central. Con menos de quince días de mercado por delante, no hay margen de error posible.