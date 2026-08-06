El Espanyol piensa en alternativas tras la lesión de Kike García

El RCD Espanyol de Barcelona comunicó esta semana una noticia muy negativa que puede afectar a toda su planificación deportiva, ya que Kike García debió ser operado después de que se le detectara "una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna derecha", por lo que apunta a estar varios meses alejado de los terrenos de juego.

Manolo González solo contaba con dos alternativas para la posición de delantero centro en la plantilla del primer equipo: Kike García, quien ahora no podrá ser tenido en cuenta, y Roberto Fernández, el cual se queda ahora como única opción. Así, teniendo en cuenta la temeridad que supondría afrontar los primeros meses de competición con solo un nueve en el equipo, la dirección deportiva ya trabaja en encontrar alternativas para suplirle.

Apostar por Marcos Fernández es una opción

Si bien no se especifica tiempo de baja para Kike García en el comunicado de los blanquiazules, el tiempo apremia y desde las oficinas de Cornellá buscan soluciones rápidas. En este sentido, todo apunta a que se 'repescará' al delantero Marcos Fernández, quien disputó el pasado curso cedido en el Ceuta y actualmente está disputando la pretemporada con el conjunto de Cornellá.

De hecho, el futbolista nacido en Cambrils ya sabe lo que es marcar con la elástica del Espanyol en la presente campaña, pues anotó en el amistoso de pretemporada ante el Middlesbrough, en un duelo que finalizó con un resultado de 3-3 en el luminoso.

Fichado en 2025 del filial del Real Betis Balompié y cedido de manera inmediata al Ceuta, Marcos Fernández viene de anotar 14 tantos en Segunda División y ahora, aunque hasta la lesión de Kike parecía que su futuro inmediato podría pasar por volver a salir cedido o incluso traspasado, apunta a quedarse en la plantilla del primer equipo. Incluso, el futbolista ha demostrado a lo largo de su trayectoria una gran polivalencia al poder jugar de segundo punta y hasta de interior derecho, por lo que tenerle como opción podría ser una buena solución para Manolo, ya que tampoco podrá contar todavía con Javi Puado, lesionado de larga duración desde enero.

Eso sí, bien haría el Espanyol si contactara con el futbolista para ofrecerle una mejora contractual con la intención de blindarlo, pues en su actual contrato cuenta con una cláusula de rescisión de únicamente dos millones de euros, la cual podría resultar apetecible para cualquier otro conjunto.