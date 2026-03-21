El Espanyol no puede dejar pasar más oportunidades

Qué bonita debe de ser la sensación de sumar los tres puntos… eso es lo que seguramente piensan en el Espanyol. El conjunto perico encadena ya once partidos sin conocer la victoria (FC Barcelona, Levante, Girona, Valencia, Alavés, Villarreal, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Elche, Oviedo y Mallorca) y, de hecho, en lo que va de 2026 aún no sabe lo que es ganar. Evidentemente, esta situación genera angustia y va encendiendo las alarmas a medida que avanzan las jornadas sin que el equipo logre sumar de tres.

A pesar de la mala dinámica de resultados, la situación clasificatoria no es alarmante, al menos por el momento, aunque el Espanyol necesita volver a sumar una victoria para frenar la caída en la tabla. Por ahora, el conjunto blanquiazul se mantiene en la octava posición con 37 puntos, once por encima de la zona de descenso. Cabe recordar que su objetivo sigue siendo la permanencia en Primera División, aunque se encuentra a cuatro puntos de los puestos europeos, el sueño de muchos pericos.

Más allá de esta mala racha, hay otro aspecto que preocupa seriamente en el Espanyol: el arbitraje. El conjunto perico no está teniendo suerte con las decisiones arbitrales en las últimas jornadas, con prácticamente todas las jugadas polémicas cayendo en su contra. Sin ir más lejos, en el pasado partido frente al Mallorca, Ricardo de Burgos Bengoetxea no señaló una clara falta previa al tanto del empate de Pablo Torre. Posteriormente, en el tiempo de revisión, el CTA reconoció el error y dio la razón a los blanquiazules. Sin embargo, los puntos no vuelven.

Dejando a un lado el arbitraje, tampoco será tarea sencilla para el equipo dirigido por Manolo González sumar los tres puntos en la visita del Getafe al RCDE Stadium. El conjunto azulón es siempre un rival muy incómodo por su competitividad y su capacidad para llevar los partidos al límite frente a cualquier adversario. Además, el equipo madrileño llega a este encuentro en un buen momento de forma, tras haber cosechado cuatro victorias en sus últimos seis partidos de LaLiga.

Aunque los resultados no están acompañando, la sensación general es de una clara mejora en los últimos partidos. Por ello, quizás Manolo González apueste por dar continuidad a la mayoría de los jugadores que partieron como titulares contra el Mallorca. En la zona defensiva, casi seguro que repetirán Omar El Hilali, que no ha sido convocado por su selección para el próximo parón, junto a Riedel, Cabrera y Carlos Romero.

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Una vez más, el frente de ataque es la zona donde más incógnitas existen de cara a lo que pueda plantear el técnico gallego. Dolan parece destinado a ocupar la banda derecha, mientras que Ramon Terrats podría actuar en una posición más adelantada partiendo desde la izquierda. En la punta del ataque, el buen momento de Kike García parece condenar a Robert Fernández al banquillo. Todo está preparado para una nueva batalla en Cornellà y, esta vez, el Espanyol necesita ganarla.