El Espanyol pasa página al estreno y pone el foco en el Pau y el Sabadell

El Espanyol no pierde el ritmo en su preparación para la nueva temporada. Después de superar con éxito el estreno de la pretemporada en la visita al Olot, la plantilla blanquiazul completó este domingo una sesión de recuperación antes de afrontar una nueva semana de trabajo con otros dos compromisos de pretemporada en el horizonte.

Los jugadores llevaron a cabo distintos circuitos de gimnasio, tratamientos de fisioterapia, sesiones de hidroterapia y ejercicios regenerativos enfocados en la movilidad, la fuerza y la prevención de lesiones, con el objetivo de facilitar la recuperación tras el esfuerzo realizado en el estreno veraniego.

Tras varios días de intensa carga física, repartidos entre la Ciutat Esportiva Dani Jarque y las instalaciones de TorreMirona, el equipo afronta ahora una semana en la que seguirá aumentando el nivel de exigencia.

DOBLE COMPROMISO

El conjunto dirigido por Manolo González disputará este martes un nuevo encuentro de preparación frente al Pau FC, en Peralada, mientras que el sábado recibirá al CE Sabadell en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Posteriormente vendrá la gira por Inglaterra, en la que el equipo blanquiazul disputará los choques ante el Burnley el día 29 de julio en Turf Moor, para después hacer lo propio con el Middlesbroug el 1 de agosto en Riverside y concluir la pretemporada frente al Coventry el 8 de agosto, justo una semana antes de debutar en LaLiga frente al Levante en el RCDE Stadium, el día 16 de agosto ante el Levante en el RCDE Stadium.

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Antes de esos compromisos, el Espanyol retomará los entrenamientos este lunes por la tarde con una sesión a puerta cerrada en las instalaciones de TorreMirona, donde continuará afinando su puesta a punto de cara al inicio oficial de la temporada.