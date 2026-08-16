El Espanyol se lo pasa en grande en el debut

Plácido triunfo del Espanyol en el debut frente a un Levante con pocos recursos y superado de principio a fin. Un doblete de Roberto y un tanto de Tyrhys Dolan en el tramo final desató la fiesta en el RCDE Stadium y dio los primeros tres puntos de la temporada al conjunto espanyolista. La clarividencia de Edu Expósito en tres cuartos de campo resultó decisiva, mientras que Hinojo y Javi Hernández protagonizaron una interesante puesta en escena. Muy poco de un Levante inofensivo en ataque y condicionado por la ausencia de Espí (3-0).

Dijo Manolo en la víspera del debut que "la realidad la marca LaLiga, no una pretemporada". La pretemporada fue buena, pero la fragilidad defensiva mostrada especialmente en los últimos amistosos mantenía ligeramente preocupado al de Folgoso do Courel.

Con los fichajes Unai Núñez y Calatrava —además de los canteranos Hinojo y Javi Hernández— en el once, y el recién llegado Vanja Drkusic en el banquillo, los locales firmaron un encuentro muy serio para brindar la primera alegría de la temporada a su afición.

Se espera que lleguen dos o tres caras nuevas más de aquí al cierre del mercado, tal y como confirmó Monchi, que arengó al vestuario minutos antes de que los jugadores saltaran al césped.

Doblete de Roberto

Toparse de inmediato con el gol brindó una tranquilidad total a un equipo que encadenó 19 jornadas sin ganar y se acercó peligrosamente al descenso. A balón parado, a centro de Edu Expósito, Roberto aprovechó la pobre contundencia defensiva levantinista para inaugurar el electrónico a los cinco minutos de partido. El balón buscaba su testa, pero quedó en territorio de nadie y fusiló la meta de Ryan.

El combinado de Luis Castro, que afrontaba el estreno con la incertidumbre de las inscripciones y sin la referencia del ya madridista Carlos Espí, dominó el cuero en varios tramos, pero de forma estéril y sin apenas inquietar la meta de Dmitrovic. De hecho, el cuadro valenciano no tiró entre los tres palos en los noventa minutos, sintiéndose la zaga perica muy cómoda en todo momento.

Javi Hernández fue una amenaza constante por izquierda y, minutos después de rozar el gol tras una magnífica jugada individual, asistió a Roberto con un pase de la muerte que remató de primeras el ariete. Gol de '9' del de Puente Genil, que estrena el curso con la escopeta a punto. Ryan, con varias paradas de mérito, evitó que la goleada fuese mayor al descanso.

Un Levante mermado

El segundo acto tuvo menor acción, por el desgaste de ambos y la ventaja blanquiazul. El cuadro valenciano trató de coger oxígeno a base de posesiones largas, pero sin crear peligro alguno a la portería rival. Ni con Etta Eyong sobre el verde llegó a ser una verdadera amenaza el equipo de Luis Castro, que hizo debutar a Marc Santos, quien, con 15 años, se convierte en el jugador más joven en debutar en Primera División con en conjunto granota.

Se fue diluyendo cada vez más la energía de un Levante que recibió la sentencia en el 80', con Dolan como protagonista. Robo de balón y contra bien ejecutada que culminó el inglés con una definición cruzada para situar el 3-0 definitivo.

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Convincente puesta en escena de un Espanyol que por ahora disipa cualquier duda atrás y que el próximo sábado recibirá la visita del Real Madrid. Será el debut oficial de la era José Mourinho.