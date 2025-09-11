El Espanyol participa en la ofrenda a Rafael Casanova

El Espanyol participó un año más en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya. El club perico cumplió con el habitual acto institucional con una delegación formada por miembros de la directiva, embajadores, jugadores del primer equipo, del femenino y del fútbol base.

Encabezado por el actual CEO de la entidad, Mao Ye, los miembros de la entidad blanquiazul portaron una corona de flores con el escudo del Espanyol. También participaron en el acto Joan Capdevila, exjugador que forma parte del departamento de Relaciones Institucionales, o los jugadores de la primera plantilla Ángel Fortuño y Rubén Sánchez.

Además, desde la distancia, el nuevo propietario del Espanyol, Alan Pace, también quiso felicitar este festivo día a la afición perica. El responsable de Velocity Sport Limited (VSL) compartió un mensaje a través de las redes sociales: "Bona Diada, pericos i periques"