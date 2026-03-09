El Espanyol tampoco puede con el Oviedo y todavía no conoce la victoria este año

No hay manera de sumar los tres puntos en este 2026. El Espanyol se quedó a medias contra el Oviedo y, mediante Kike García, tan solo pudo igualar el tempranero tanto de Alberto Reina. Los de Manolo González siguen sin conocer la victoria este año y alargan la mala racha de resultados un poco más.

El partido se presentaba para los pericos como una nueva oportunidad de poner fin a una horrible racha de resultados. Aunque el día y la hora no acompañaban, hasta 24.807 valientes se dieron cita en el RCDE Stadium para apoyar a su equipo y darle un extra de energía a los suyos. Ya en el plano deportivo, Manolo González dio entrada a Ngonge y Ramón Terrats en el once inicial como novedades.

Pese al buen inicio del Espanyol, intenso sin balón y llegando con facilidad a tres cuartos de campo, fue el Oviedo quien golpeó en los primeros compases del duelo. No habían pasado ni diez minutos cuando Thiago Fernández sirvió un balón excelente dentro del área a Alberto Reina, que batió prácticamente a bocajarro a Dmitrovic (0-1).

La reacción del cuadro blanquiazul fue inmediata. Los de Manolo González se hicieron amos y señores del balón, acumulaban llegadas y tenían cada vez más cerca el tanto del empate. Carlos Romero lo probó en un par de ocasiones con disparos lejanos, Dolan desaprovechó un mano a mano… hasta que apareció el de siempre.

A falta de diez minutos para el descanso, Kike García cazó un buen envío de Ngonge y definió a las mil maravillas para poner el empate en el electrónico (1-1). Sexta diana en LaLiga del 'obrero del gol' esta temporada. Tras el paso por los vestuarios, el Espanyol salió con la misma inercia, esta vez en busca de completar la remontada.

Una vez más, se le marchó por poco a Tyrhys Dolan en una ocasión muy clara para los pericos. Tampoco tuvo fortuna unos minutos después Pere Milla, ya que su tanto fue anulado por fuera de juego. Estaba mejor sobre el terreno de juego el Espanyol, sin embargo, le faltaba claridad y precisión en los metros finales para batir a la portería visitante.

Noticias relacionadas

Con el paso de los minutos, el Oviedo comenzó a hacer daño en las transiciones y estuvo cerca de hacer saltar la banca en un par de ocasiones. Sin embargo, el Espanyol seguía empeñado en llevarse los tres puntos. Roberto Fernández puso a prueba a Aarón Escandell, que respondió con una espectacular intervención para evitar el gol.