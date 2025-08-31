En directo
LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Osasuna, en directo: jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26
El equipo de Manolo González quiere aprovechar el calor de su afición para marcharse al parón de selecciones con otros tres puntos
Isaac Fandos
0-0 | M. 38
Centro por izquierda que Puado no llega a rematar, y muere en las manos de Sergio Herrera.
0-0 | M. 36
Otra buena acción de Víctor Muñoz, con un centro al que no llegó Budimir.
0-0 | M. 34
Se reanuda el juego, con el Espanyol manteniendo la posesión.
Pausa de hidratación
"Jugamos balón directo a Budimir, ganamos la segunda y corremos después", palabra de Alessio Lisci.
0-0 | M. 29
Muy incisivo Víctor Muñoz, el mejor de los once osasunistas. Crecen los navarros.
0-0 | M. 29
Intento de chilena de Puado que se marcha muy desviado, en un contragolpe fulgurante.
0-0 | M. 26
Cortó un contragolpe Pol Lozano con la mano... También pudo ser amarilla.
0-0 | M. 25
¡FUERA EL DISPARO DE AIMAR OROZ! Le pegó al palo del portero, y se perdió por pocos centímetros.
0-0 | M. 23
Falta peligrosísima para Osasuna. Y la primera amarilla del partido, para Edu Expósito por un braceo con Aimar Oroz.
0-0 | M. 20
¡LA HA TENIDO OSASUNA! Qué jugada de Víctor Muñoz, que es un auténtico rayo, se marchó de todos corriendo, la puso a Budimir, y el croata, en una de las que no falla, topó con Dmitrovic.
- Locura final por Isak: ¡acuerdo por 150 millones!
- Comunicado médico del Barça sobre la lesión de Gavi
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Máxima tensión: el Barça, en vilo por Fermín
- El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
- El calendario completo del FC Barcelona en la Champions 2025/26