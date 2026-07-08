El Espanyol hace oficial a Moscardo, joya del PSG de Luis Enrique

Llegó Àlex Calatrava y ya fue presentado. Llegó 'Q', Quilindschy Hartman, y ya habló con la prensa. Era el turno, entonces, de anunciar al tercero. Gabriel Moscardo, prometedor centrocampista del PSG de Luis Enrique, ya fue oficializado como nuevo refuerzo blanquiazul.

"El RCD Espanyol de Barcelona y el Paris Saint-Germain han alcanzado un acuerdo para la cesión de Gabriel Moscardo (Tabauté (Brasil), 28/09/2005) hasta el 30 de junio de 2027", puntualizó el equipo catalán mediante un comunicado en sus canales oficiales.

Tras los anuncios de Calatrava y Hartman, la incorporación de Moscardo supone un nuevo golpe sobre la mesa de la dirección deportiva encabezada por Monchi, que continúa aprovechando su red de contactos para atraer talento de primer nivel a Cornellà-El Prat.

"Empecé con 17 años en Corinthians y se pusieron muchas expectativas. Ahora, después de dos años de adaptación en Europa, estoy preparado para darlo todo y ayudar al equipo. Soy un jugador intenso, aguerrido, que da todo y que pelea en cada jugada", puntualizó en declaraciones a los medios del club.

Viene de un buen año en Portugal

El internacional brasileño sub-20 aterriza en el Espanyol después de encadenar dos cesiones desde que el PSG apostara por él en enero de 2024, cuando pagó 20 millones de euros al Corinthians para hacerse con sus servicios. Sin llegar a debutar con el vigente campeón de Europa, el club parisino decidió priorizar su crecimiento con minutos lejos del Parque de los Príncipes.

Diestro, de 1,85 metros y con capacidad para actuar tanto como pivote defensivo como de central, Moscardo viene de completar una notable campaña en el Sporting de Braga, donde disputó 39 encuentros, once de ellos en competición europea, y anotó un gol. Anteriormente también militó cedido en el Reims.

En su haber también cuenta con experiencia internacional con la 'Canarinha', aunque aún no con la absoluta. Sin embargo, como parte del equipo Sub-20 coronó el campeonato sudamericano de 2025.

Su llegada aumenta considerablemente el nivel de competencia en el centro del campo perico, donde Manolo González cuenta ahora con opciones como Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito y el propio Moscardo, todos ellos a punto tras haber vuelto a los trabajos esta misma semana y preparando el primer choque de la pretemporada ante el Olot el día 18 de julio.