Espanyol o Burnley, la gran duda de Alan Pace: "Veo al Espanyol con algo más de potencial"

Son días clave para la venta del RCD Espanyol. Como ya contamos en SPORT, la entidad perica podría cambiar de dueño en las próximas semanas. Chen Yansheng tiene encarriladas las negociaciones con el estadounidense Alan Pace y su empresa ALK Capital para vender el club blanquiazul. En caso de concretarse la operación, se abriría una nueva era en Cornellà-El Prat.

Si bien la venta puede suponer un soplo de aire fresco para un club que ha descendido en dos ocasiones en los últimos años, la llegada de nuevos propietarios genera incertidumbre en el entorno perico. Y es que Alan Pace y ALK Capital ya son propietarios del Burnley de la Premier League, por lo que la gran pregunta que surgirá si acaban comprando el Espanyol es cuál será el club insignia y cuál quedará en un segundo plano. Detalle bastante importante.

Sobre todo ello hablamos con el periodista de ESPN Samuel Marsden, seguidor del Burnley y conocedor al detalle de la gestión que Alan Pace está llevando a cabo en la entidad británica desde su llegada en 2020. ¿Qué opinan en Lancashire sobre el estadounidense? ¿Aprueban su gestión? En caso de compra, ¿a qué club debería darle prioridad ALK?

En una época en la que la multipropiedad está creciendo a pasos agigantados, en la mayoría de casos no hay espacio para la duda sobre la escala de importancia de cada club. El ejemplo más cercano lo encontramos en el City Group: el Manchester City es el número uno y el Girona y los demás equipos vienen después. "Con Burnley y Espanyol no lo tengo tan claro, está un poco más difícil", valora Marsden.

Dos históricos de LaLiga y la Premier

Y es que el Burnley (1882) "tiene mucha historia en Inglaterra". Fundador de la Liga y ganador del título en dos ocasiones. Hasta mediados de los años 70 estaba siempre en Primera División, pero a partir de ahí vivió una etapa oscura que le mantuvo en el ostracismo durante tres décadas, incluso bajando a Cuarta División. "Desde 2009 (cuando regresó a la Premier) ha sido un poco un club entre dos ligas. Creo que es la ciudad más pequeña en la Premier ahora mismo. Es difícil competir con los grandes cuando hay poca gente en una ciudad", comenta Marsden.

El RCDE Stadium y Turf Moor, estadios de Espanyol y Burnley / SPORT

¿Y el Espanyol? El club catalán (1900), que cumple 125 años en octubre, es uno de los equipos con más historia de LaLiga. Fue uno de los fundadores de la competición y se ha mantenido casi siempre en Primera División. De hecho, es el quinto equipo de España con más temporadas (89) en la élite. Sus etapas oscuras (seis descensos a Segunda) las ha solventado siempre ascendiendo al año siguiente, pero es cierto que no acaba de consolidarse en Primera en los últimos años, con dos descensos casi consecutivos y salvándose esta temporada en la jornada 38.

Pero Marsden lo tiene claro: "Yo veo al Espanyol como un club con algo más de potencial, al ser el segundo club en Barcelona, con mucha gente detrás". Mientras, "el Burnley pertenece a una ciudad pequeña de unos 80 mil habitantes". Los ingleses meten, eso sí, una media de 22 o 23 mil espectadores en Turf Moor cada jornada. "El 25% de la ciudad va al estadio", apunta Samuel. Por su parte, el Espanyol sobrevive en Barcelona a un coloso como el Barça: cuenta con 33 mil socios y unos 25 mil acuden cada partido a Cornellà-El Prat.

Las aficiones de Espanyol y Burnley / SPORT

Marsden insiste en que el Espanyol "tiene más potencial a nivel de éxitos". Y justifica su opinión al comparar el nivel de LaLiga con el de la Premier: "Creo que es un poco más 'fácil', entre comillas, el poder conseguir llegar a Europa, hay más oportunidades que aquí en Inglaterra porque los clubes tienen menos dinero. Si el Burnley quiere llegar a posiciones de Europa, no solo tiene que competir con Manchester United o Liverpool como antes, ahora también hay equipos como el Newcastle, el Aston Villa... Tienen mucho dinero ahora, es muy difícil. Incluso ves la cantidad de dinero que están gastando equipos como Bournemouth, Brentford o Wolverhampton...".

La gestión de Pace

En su primera media temporada en la entidad, Alan Pace logró evitar el descenso a la segunda división inglesa. No corrió la misma suerte una temporada después. En la primera campaña entera (21/22) con Pace al frente, el Burnley finalizó el curso decimoctavo y descendió a la Championship. "Llegó en diciembre de 2020 (20/21), en una época en la que habíamos pasado cinco años en la Premier seguidos. Habíamos tenido dueños locales, y cuando son locales tienes la sensación de que son más del club, aunque eso no quiere decir que Pace no ame el Burnley. Cuando llega con ALK desde Estados Unidos, había un poco de escepticismo y en el primer año completo (21/22) echó al entrenador (Sean Dyche), que había estado diez años en el club y había tenido muchos éxitos", cuenta Marsden.

Alan Pace junto a sus socios de ALK Capital Mike Smith y Stuart Hunt / Burnley

A pesar del descenso, el periodista de ESPN cree que Pace solucionó bien los problemas: "Él quería un estilo un poco más vistoso, de jugar bien. Nosotros con Dyche jugábamos con un estilo un poco más parecido al del Getafe en España, un bloque sólido y más defensivo. Habíamos tenido muchos éxitos con Dyche. En 2018, incluso llegamos a Europa. Pero Pace decidió echarle en 2022 y después descendidos. La gente se preguntó: '¿Qué está pasando aquí?'. Pero luego tomó decisiones muy buenas".

La más importante fue la de firmar a un inexperto como Vincent Kompany: "Lo de Kompany salió de puta madre. Esa temporada en la Championship (22/23), los aficionados te dirían que fue mejor que cualquier campaña en la Premier, por cómo jugábamos. La manera de ganar los partidos era espectacular". Pero eso no sirvió en la Premier (23/24) tras ascender: "Incluso Pace puso mucho dinero, compramos muchos jugadores, pero no funcionó". El Burnley volvió a descender a Segunda, aunque los aficionados no culpan a Pace: "Yo creo que fue más por Kompany que por Pace. Kompany tenía sus ideales y no quería cambiarlos, aunque fuese perdiendo".

Vincent Kompany, dirigiendo al Burnley durante un partido en una imagen de archivo / AFP

De nuevo iba a tocar volver a remar para evitar que el club se estancase y sufriese una gran crisis en lo económico y en lo deportivo. Y así sucedió. Nuevamente con 100 puntos en el casillero, los 'clarets' -entrenados por Scott Parker- finalizaron la presente temporada 24/25 logrando el ascenso con tan solo dos partidos perdidos en la segunda categoría británica: "Pace ha invertido bien en la plantilla, con Parker las cosas se han hecho bien. Lleva un estilo no tan ofensivo o atractivo".

Pese a los dos descensos desde su llegada, en Lancashire "las sensaciones no son tan negativas": "Yo no le culparía de ninguno de los dos descensos. El primero, quizás bajábamos igual. Nunca sabremos si con Dyche nos hubiésemos salvado, porque siempre había hecho milagros. Siempre tendremos la duda, pero la cosa pintaba bastante mal. Y el segundo descenso yo diría que es más culpa de Kompany, por no cambiar sus ideales. Tenía mucho control, merecía la oportunidad en la Premier tras el ascenso en su primera temporada, pero no salió".

Un propietario arraigado a la ciudad

Más allá de lo deportivo y lo económico, Alan Pace ha echado raíces en la ciudad de Burnley. A diferencia de Chen Yansheng con el Espanyol, el estadounidense dejó atrás su vida en Estados Unidos para trasladarse a Inglaterra. Mientras, el dueño del club catalán no visita Barcelona desde verano de 2022, además de dirigirse a la afición en muy contadas ocasiones y a través de vídeos impersonales y poco expresivos.

Mientras Alan Pace y su familia son aficionados 'clarets', Chen Yansheng se dirige a la afición perica a través de un vídeo / SPORT

"Lo que llama la atención de Pace es que está muy volcado con la ciudad, en Lancashire. Vive ahí, está en todos los partidos, siempre con su mujer. Siempre está su familia, en el último partido de la temporada estuvo su nieto. Su hija está casada con alguien que trabaja en el club. Me sorprendió que una familia de América se haya instalado en Lancashire", nos cuenta Marsden. Una forma de actuar poco habitual en empresarios que deciden invertir en el mundo del fútbol.

En ese sentido, Marsden explica que "siempre está ahí". "No todos los dueños son así. De hecho, los de EE.UU. suelen estar muy poco presentes en la mayoría de clubes. Pero Pace no. Los aficionados todavía tienen algunas dudas sobre el dinero y sobre cómo funciona el club, pero en general están contentos con él. Porque es muy difícil quedarse en la Premier. Reprochamos cuando descendimos, pero las dos veces hemos vuelto a la Premier y con 100 puntos en las dos temporadas", sentencia Samuel, que desvela que J.J. Watt -conocido jugador de la NFL- es socio de Pace y ALK y también "viene dos o tres veces por temporada y pasa tiempo con los aficionados", aunque vive en Estados Unidos.

Queda claro que, en caso de acabar comprando el Espanyol, Alan Pace tendrá que tomar una dura decisión para establecer cuál será el club insignia y cuál tendrá un rol más secundario en la gestión de la multipropiedad. El Espanyol tiene mucho más potencial y su localización en Barcelona, su gente y su historia en una Liga más competitiva pueden ser puntos a favor para ser la matriz deportiva de ALK Capital. Sin embargo, Pace se encuentra muy a gusto en Burnley y se ha adaptado a la ciudad a las mil maravillas, por lo que podría contar con un componente sentimental muy importante. "No sé qué planes tendría Pace, porque está bastante metido en Burnley, en el equipo y en la ciudad. No sé cómo funcionaría con dos clubes", concluye Marsden.