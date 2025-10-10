El Espanyol, de nuevo en alerta por otra posible baja

Semana complicada para el Espanyol en el apartado blanquiazul. Después de la baja de Javi Puado para los próximos dos meses tras lesionarse en un entrenamiento el pasado miércoles, el club está a la espera de noticias de Charles Pickel que sufrió un contratiempo con su selección.

El nuevo fichaje perico se encuentra convocado con la República Democrática del Congo para disputar los partidos de las eliminatorias africanas para el próximo Mundial 2026. La selección africana, enmarcada en el Grupo B, se enfrentó este viernes a la de Togo en el Stade de Kégué (Lomé), en un duelo en el que Pickel fue titular.

El centrocampista blanquiazul apenas pudo permanecer media hora sobre el terreno de juego, antes de ser sustituido. Pickel recibió un golpe durante una acción en el área en el minuto 26 y tuvo que ser atendido durante varios minutos, mientras crecía la preocupación en la grada. Poco después, en el 33', tuvo que ser finalmente reemplazado por Edo Kayembe.

Congo, que se había adelantado en el minuto 6 de partido, acabó llevándose la victoria, gracias a ese madugador tanto de Bakambú. Por el momento, se desconoce el alcance del golpe que sufrió Pickel y habrá que esperar noticias de la selección congoleña.

Pickel fichó por el Espanyol en el pasado mercado estival procedente del Cremonese italiano. En estas primeras jornadas ligueras con el conjunto blanquiazul, el pivote ha sido una pieza importante, si bien no como titular (solo lo ha sido una vez), sí como recambio en los últimos minutos presentando un buen nivel.

Además de Pickel, el Espanyol tiene también convocados con sus selecciones a Omar El Hilali, que no jugó este jueves con Marruecos; y Luca Koleosho, convocado con la selección italiana sub-21.