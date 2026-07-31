El Espanyol negocia por el central Igor Julio tras perder la carrera por Simic y Diawara

El Espanyol se ha lanzado por el central brasileño del Brigthon Igor Julio para reforzar su defensa tras perder sus dos primeros grandes objetivos. La dirección deportiva blanquiazul tenía como prioridad a los centrales Simic (Al Ittihad) y Diawara (Troyes), pero el primero no ha querido rebajarse el salario para salir cedido y el segundo ha acabado firmando con el Milan aunque podría salir cedido y habrá que estar atentos. El Espanyol podría pagar una pequeña contraprestación económica, ya que Igor Julio acaba contrato en el 2027 por lo que, o bien sale libre o traspasado.

El nombre de Igor Julio, avanzado por el periodista Mateo Moretto, figuraba en la lista de fichajes del Espanyol y se ha convertido en prioridad tras la enorme competencia que hay en el mercado y la imposibilidad por cerrar acuerdos favorables. Monchi es consciente de que el equipo necesita refuerzos contundentes atrás y cree que el brasileño puede paortar experiencia y buena salida de balón. El Brighton se lo iba a sacar de encima ante la cantidad de fichajes realizadas en la posición.

Igor Julio llegó al Brighton procedente de la Fiorentina, aunque es un auténtico trotamundos del fútbol. Comenzó su andadura en Europa a través del fútbol austríaco, pero explotó en el calcio. Lleva dos temporadas prácticamente sin minutos, pero el equipo inglés pagó casi 15 millones de euros por él tras un paso exitoso por el calcio.

El Espanyol prioriza ahora la llegada de otro central, de un lateral diestro y de dos extremos, más un delantero centro. La dirección deportiva cree que las próximas semanas van a ser decisivas para completar buena parte de estas incorporaciones.