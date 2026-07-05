El Espanyol mira a Italia por Koleosho

El Espanyol continúa dando forma a una plantilla con la que pretende dar un paso adelante en LaLiga. Después de dos temporadas en las que el objetivo principal ha sido asegurar la permanencia, con el equipo coqueteando con los puestos de descenso durante buena parte del curso, la dirección deportiva trabaja para construir un bloque más competitivo y con menos urgencias clasificatorias.

En ese escenario, cualquier ingreso extraordinario puede resultar determinante para aumentar el margen de maniobra en el mercado. Y dos operaciones que se siguen muy de cerca desde el RCDE Stadium tienen como destino Italia y como protagonistas a dos futbolistas con pasado blanquiazul: Luca Koleosho y Mario Gila.

El caso más beneficioso para el Espanyol es el de Koleosho. El extremo del Burnley está en la órbita de la Fiorentina y, según las informaciones publicadas en Italia, la operación podría situarse en torno a los 11 millones de euros. Si finalmente se concreta en esas cifras, el club blanquiazul percibiría una cantidad cercana a los 2 millones de euros.

Ese importe llegaría por dos vías. La principal corresponde al 20% de la plusvalía que el Espanyol se reservó cuando traspasó al internacional canadiense al Burnley en el verano de 2023. A ello habría que añadir los ingresos procedentes del mecanismo de solidaridad y de los derechos de formación gestionados por la FIFA, una suma que elevaría el montante total por encima de los dos millones de euros.

Pellizco con Mario Gila

La otra operación que también se sigue con atención es la de Mario Gila, que tiene prácticamente cerrado su fichaje por el AC Milan. Aunque los derechos sobre una futura venta pertenecen al Real Madrid, que conservó el 50% de una plusvalía cuando lo traspasó al conjunto romano en 2022, el Espanyol se vería beneficiado por el mecanismo de solidaridad.

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A la espera de que el mercado avance, en el Espanyol mantienen un ojo puesto en Italia. El desenlace de las operaciones que afectan a antiguos futbolistas blanquiazules puede ayudar en la capacidad del club para afrontar con mayor margen el tramo final de la ventana de fichajes. Porque un ingreso inesperado siempre es bienvenido.