¡El Espanyol se mete en zona Champions en la fiesta del 125 aniversario!

No había mejor forma de celebrar un 125 aniversario que esta. El RCD Espanyol, que cumple años el próximo martes, dormirá este sábado en zona de Champions League gracias a un gol de Carlos Romero frente al Elche que permitió a los blanquiazules culminar una jornada redonda de celebración, que continuará el día 28 en el Paranimf de la Universitat de Barcelona.

Como no podía ser de otra manera después de toda la previa, el Espanyol arrancó enchufado y pudo ponerse por delante a los pocos segundos de empezar el encuentro, en una primera mitad de puro fútbol ofensivo. Fue Jofre -hoy titular por delante de Dolan- quien se topó con Iñaki Peña en un auténtico paradón del guardameta del Elche tras una contra blanquiazul.

Alan Pace, presente en el palco del RCDE Stadium / Valentí Enrich

Respondió rápidamente Germán Valera en un remate que atrapó Dmitrovic, en un eléctrico inicio de partido que no dejaba respirar a ninguno de los dos equipos. Las siguientes fueron de Roberto Fernández y de Rafa Mir. El primero, en un remate de cabeza blando que atrapó Iñaki Peña en una nueva contra perica; y el segundo, en un mano a mano algo escorado que detuvo el meta serbio.

Dmitrovic le ganó la partida a Rafa Mir en un mano a mano / Valentí Enrich

Iñaki Peña evita la ley del ex

Empezó a dominar el partido el Elche y a sufrir el Espanyol, que tuvo a Dmitrovic como protagonista de varias acciones, como en un nuevo remate de Valera de espaldas en área pequeña. Pero fue en los minutos de control ilicitanos cuando llegaron las ocasiones más claras del Espanyol, que mereció irse al descanso por delante en el marcador.

Iñaki Peña le negó el gol a Pere Milla en hasta tres ocasiones, como en este taconazo en área pequeña / Valentí Enrich

Iñaki Peña evitó que se cumpliese la ley del ex de Pere Milla con dos paradones espectaculares. La primera fue un taconazo picado a bocajarro en área pequeña que el meta mandó a córner con grandes reflejos, como también lo hizo en una falta directa del leridano pasada la media hora de juego. El córner tras la falta lo remató alto Roberto, en otra clara para los catalanes.

Pero el marcador no se movió antes del descanso, ni siquiera en una volea de Rafa Mir totalmente solo al segundo palo ni en un nuevo intento de zurda de Pere Milla, el jugador con más hambre del partido y del Espanyol en general en este inicio de temporada.

Romero se sumó a la fiesta

Si el Espanyol arrancó la primera mitad con una clara ocasión que no supo transformar, sí logró hacerlo en la primera acción de la segunda parte, en un contragolpe de libro que definió Carlos Romero para adelantar a los blanquiazules (1-0) y hacer estallar al RCDE Stadium.

El remate de Romero que terminó en gol del Espanyol / Valentí Enrich

El lateral zurdo condujo el balón desde su campo, aguantó el desmarque de Pere Milla y abrió para Edu Expósito, que en lugar de centrar le filtró un pase espectacular para que el defensor rematase al primer palo con ayuda de un rebote en Affengruber.

Carlos Romero celebra el 1-0 del Espanyol al Elche / Valentí Enrich

Pudo ampliar distancias Pere Milla en el 66' con un potentísimo chut desde la frontal que esta vez se marchó alto, justo antes de que el Elche comenzase a despertar, con una primera ocasión que rechazó a córner la defensa perica tras varios rechaces, un disparo alto de Álvaro Rodríguez y una falta directa sin éxito de André Da Silva.

Pero también las tuvo el Espanyol para sentenciar, como en una asistencia de Omar El Hilali a Dolan al segundo palo que, a portería vacía, falló incomprensiblemente. Pero no importó, porque el Espanyol, en la víspera de su 125 aniversario, dormirá en posiciones de Champions. ¡Que no pare la fiesta!