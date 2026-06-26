ESPANYOL
El Espanyol se medirá al Sabadell en un amistoso el 25 de julio
El encuentro será el tercer partido del verano para los periquitos, que el 18 de julio se medirán a la UE Olot (de Segunda RFEF) y el 21, al FC Pau, de la segunda división francesa
EFE
El Espanyol y el Sabadell se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 25 de julio a las 20:30 horas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, en Sant Adriá de Besòs (Barcelona), según ha informado la entidad blanquiazul este viernes en un comunicado.
El encuentro será el tercer partido del verano para los periquitos, que el 18 de julio se medirán a la UE Olot (de Segunda RFEF) y el 21, al FC Pau, de la segunda división francesa.
El duelo frente al Sabadell, que ha ascendido recientemente a la Liga Hypermotion, servirá para calibrar el estado de preparación de la plantilla catalana dos semanas después de su primer entrenamiento, previsto para el 9 de julio.
La dirección deportiva del Espanyol trabaja para cerrar la planificación del verano, además de estar pendiente del mercado para reforzar la plantilla de cara a la campaña 2026-27.
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