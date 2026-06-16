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RCD ESPANYOL

El Espanyol se medirá al Pau francés el 21 de julio

El conjunto blanquiazul, que realizará su concentración en Torremirona, jugará contra el Pau FC francés en la pretemporada.

El partido entre el Espanyol y el PAU

El partido entre el Espanyol y el PAU / RCD Espanyol

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EFE

Barcelona

El Espanyol se enfrentará en un partido amistoso al Pau FC, de la segunda división francesa, el 21 de julio a las 19.00 horas en el Municipal de Palamós (Girona), según informó la entidad catalana este martes.

El encuentro se enmarca dentro del primer tramo de la preparación de la pretemporada de los catalanes, que se concentrarán del 15 al 22 de julio en Torremirona (Navata, Girona) y se medirá a la UE Olot el día 18 y al ya mencionado equipo francés el 21.

Además de estos dos amistosos, el Espanyol ya ha confirmado otros dos ensayos más: contra el Burnley, el 29 de julio en el Turf Moor, y frente al Middlesbrough, el 1 de agosto en el Riverside Stadium. Ambos equipos militan en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

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La dirección deportiva blanquiazul sigue trabajando para diseñar la pretemporada del primer equipo. Además, el club se centra en crecer una plantilla lo más competitiva posible de cara a la temporada 2026-2027.

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