RCD ESPANYOL
El Espanyol se medirá al Pau francés el 21 de julio
El conjunto blanquiazul, que realizará su concentración en Torremirona, jugará contra el Pau FC francés en la pretemporada.
EFE
El Espanyol se enfrentará en un partido amistoso al Pau FC, de la segunda división francesa, el 21 de julio a las 19.00 horas en el Municipal de Palamós (Girona), según informó la entidad catalana este martes.
El encuentro se enmarca dentro del primer tramo de la preparación de la pretemporada de los catalanes, que se concentrarán del 15 al 22 de julio en Torremirona (Navata, Girona) y se medirá a la UE Olot el día 18 y al ya mencionado equipo francés el 21.
Además de estos dos amistosos, el Espanyol ya ha confirmado otros dos ensayos más: contra el Burnley, el 29 de julio en el Turf Moor, y frente al Middlesbrough, el 1 de agosto en el Riverside Stadium. Ambos equipos militan en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.
La dirección deportiva blanquiazul sigue trabajando para diseñar la pretemporada del primer equipo. Además, el club se centra en crecer una plantilla lo más competitiva posible de cara a la temporada 2026-2027.
- Topuria vs Gaethje: resultado, resumen y highlights de la pelea en UFC Casa Blanca
- Salen a la luz las millonarias cifras que paga el Madrid en el fichaje de Marc Cucurella
- Desvelan las cifras de escándalo del fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid
- España - Cabo Verde, en directo hoy: el debut de la selección en el Mundial 2026, en vivo
- Dónde ver la pelea de Topuria vs Gaethje en UFC hoy en diferido y por streaming en España
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
- Reacciones y polémica del España - Cabo Verde del Mundial