El Espanyol se mantiene un año más en la séptima plaza histórica de LaLiga y alcanzará las 90 temporadas en Primera

El RCD Espanyol sigue manteniéndose entre los mejores equipos de la historia de LaLiga. Prueba de ello es que la entidad blanquiazul, que sumará en la 26/27 su 90ª temporada en Primera, ocupa desde hace varios años la séptima plaza en la clasificación histórica del fútbol español, posición que ha logrado amarrar una temporada más gracias a su espectacular primera vuelta y, sobre todo, a las dos últimas victorias que le han otorgado la permanencia en Primera División.

Las sensaciones apuntaban a un sorpasso de la Real Sociedad en la presente campaña 2025/2026; sin embargo, el Espanyol de Manolo González ha logrado finalmente mantener su ventaja. Con 3.085 puntos, el club blanquiazul (pase lo que pase en la última jornada precisamente ante la Real) cerrará el curso en la séptima posición histórica, mientras que los 'txuri-urdines', con 3.074 puntos, seguirán siendo octavos.

La herencia de Chen

Si el Espanyol se ve peleando con la Real en los últimos años es por la herencia que dejó la 'etapa Chen Yansheng', con dos descensos en tres años. Esas dos recientes temporadas en Segunda División hicieron mucho daño al club, que ha sobrevivido dos cursos consecutivos en Primera a las órdenes de Manolo González con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Mientras el Espanyol iba alternando LaLiga EA Sports con LaLiga Hypermotion, la Real Sociedad encadenaba grandes temporadas en la élite, clasificándose casi siempre para la Europa League e incluso para la Champions.

El RCD Espanyol se mantiene por delante de la Real en la clasificación histórica de LaLiga / Carlos Mira - RCDE

Además, desde que ascendieran a Primera División en 2010 y a falta de lo que suceda en el 'duelo directo' entre ambos del próximo sábado que decantará la balanza de la 25/26 (ambos igualan en la tabla a 45 puntos), los donostiarras tan solo han quedado por debajo del Espanyol en la tabla en cuatro temporadas (2010/11, 2014/15, 2017/18 y 2018/19). Es decir, la Real Sociedad ha recortado puntos a los pericos en 12 de las últimas 16 campañas (dos de ellas con el Espanyol en Segunda), lo que le ha permitido acercarse más que nunca a la séptima posición de la clasificación histórica de LaLiga.

Todo sigue intacto

Antes de arrancar la presente temporada, el Espanyol partía con una ligera ventaja de 11 puntos en la tabla liguera desde 1928. Una distancia que podría no haber sido suficiente para evitar el sorpasso -teniendo en cuenta la realidad que viven ambas entidades-, pero que ha terminado manteniéndose intacta a falta de la Jornada 38 gracias a las dos últimas victorias pericas. El próximo sábado, los catalanes podrían ampliar la distancia hasta los 14 puntos o verla reducida hasta los 8.

Carlos Romero celebra el gol que vale una permanencia en Primera / RCD ESPANYOL

Muy lejos de ambos equipos en la clasificación histórica se sitúan por delante el Sevilla, sexto con 242 puntos más que el Espanyol (le adelantó hace ya unos años), y por detrás el Real Betis, noveno con 678 puntos menos que la Real Sociedad. Los nervionenses acumulan un total de 3.327 puntos, mientras que los verdiblancos suman 2.396.

90 temporadas en Primera

Eso sí, en cuanto a temporadas en Primera, el Espanyol llegará a las 90 (igual que el Atlético de Madrid) una vez certificada la salvación y se sitúa en quinta posición solo por detrás de Valencia (92), Athletic (96), Barça (96) y Real Madrid (96).

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Clasificación histórica de LaLiga Real Madrid (5.126 puntos) FC Barcelona (5.028) Atlético de Madrid (4.119) Athletic (3.850) Valencia (3.847) Sevilla (3.327) Espanyol (3.085) Real Sociedad (3.074) Real Betis (2.396) Celta (2.205)

En cuanto al resto de equipos del TOP-10, cabe destacar la igualdad que reina entre Athletic Club y Valencia, separados por tan solo tres puntos en la cuarta y quinta plaza tras una campaña de altibajos en Mestalla que está terminando mejor de lo esperado y un curso irregular en San Mamés, de menos a más pero sin posibilidades europeas. Por su parte, el Celta, que superó recientemente al Real Zaragoza en la décima posición, sigue ampliando su ventaja, que conservará durante muchos años más con el descenso zaragocista a Primera Federación.