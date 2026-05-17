El Espanyol de Manolo le planta cara a un 2026 terrorífico... ¡y ahora sueña con una carambola que le meta Europa!

Tras un sufrimiento infinito... ¡Licencia para soñar en Cornellà-El Prat! Fueron 18 jornadas consecutivas sin ganar. Casi una vuelta entera completa en un 2026 de auténtico terror, pero en el que empezó a vislumbrarse un pequeño brote verde frente al Athletic que ha terminado evolucionando en la salvación matemática en El Sadar y en una situación surrealista.

Porque el Espanyol-Real Sociedad de la última jornada debería ser un puro trámite, tanto para pericos como para 'txuri-urdines', pero si las matemáticas le han dado la salvación al Espanyol en Pamplona... ¡ellas mismas todavía le dan posibilidades de Conference League! En concreto, un 5%, según 'MisterChip'.

Pero por pequeño porcentaje que sea, el vestuario perico irá a por todas. Así de claro lo demostró Kike García en declaraciones pospartido para 'LaGrada': "Vamos a ir a por ella, lo que no vamos a hacer ahora es parar. Después de todo lo que ha pasado, tenemos una oportunidad muy buena de juntarnos todos, de disfrutar, de pasar una buena tarde-noche y ojalá que salga todo bien, para dar las gracias a la afición que han estado con nosotros".

La carambola

Se deberían dar múltiples factores para que el Espanyol lo lograra, pero las opciones existen. En primer lugar debe ganar el cuadro de Manolo González a la Real Sociedad. También debe perder el Getafe en casa frente a un Osasuna que se jugará la vida en el Coliseum y pinchar el Valencia en Mestalla frente al Barça.

A partir de ahí, la cosa se complica (aún más). Porque hay otro equipo clasificado a día de hoy entre medias de pericos y azulones. Es el caso del Rayo Vallecano, que se sitúa octavo a un solo punto de la séptima plaza, por lo que al Espanyol le interesarían dos opciones.

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Una derrota o un empate vallecano en Mendizorroza clasificaría al Espanyol para la Conference League si el Athletic también gana (en el cuádruple empate entre Getafe, Rayo, Athletic y Espanyol sale ganando el cuadro de Manolo González). Por otro costado, una derrota del Rayo le serviría solo si el conjunto perico logra darle la vuelta a la diferencia de goles con el Getafe (algo prácticamente imposible, con un -7 del Getafe y un -12 del Espanyol).