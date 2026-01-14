El Espanyol de Manolo firma una primera vuelta para soñar

El Espanyol cerró en el Ciutat de València una primera vuelta histórica en el club blanquiazul. La lesión de Javi Puado, que se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior, eclipsó cualquier tipo de balance recién cumplido el ecuador de la temporada, pero la realidad es que nadie podía imaginarse en verano que el Espanyol llegaría al mes de enero consolidado en posiciones europeas.

Y es que Manolo González ha firmado los mejores números de los últimos 15 años, dando a la plantilla una "matrícula de honor". Pese a que el 1-1 frente al Levante en la última jornada de la primera vuelta dejó un sabor amargo, es precisamente esa ambición instaurada en el vestuario la que define a la entidad perica como un club en crecimiento constante.

"No debemos cansarnos de ganar", dijo en su día Manolo. Y es esa frase la que la plantilla se ha tatuado a fuego en la piel, hasta el punto de considerar insuficiente cosechar un empate en el Ciutat de València, aunque sea a domicilio.

Solo le supera Valverde

El cuadro blanquiazul suma 34 puntos en 19 jornadas con 10 victorias, 4 empates y solo 5 derrotas, unos registros que no se veían en Cornellà-El Prat desde la temporada 2010/2011, con Pochettino en el banquillo perico. Aquel año, con los mismos puntos a estas alturas y situado en la misma quinta posición que ahora, el Espanyol se desinfló en la segunda vuelta, cosechando únicamente 15 puntos, menos de la mitad.

También se sumaron 34 puntos con Lotina en la 2004/05, campaña en la que sí se pudo mantener el ritmo de puntuación y en la que el Espanyol terminó clasificándose para la UEFA en la quinta posición con 61 unidades, mejor registro del siglo XXI, una denominación que dejó escapar Ernesto Valverde en la temporada 07/08, cuando firmó la mejor primera vuelta de la historia reciente con 36 puntos pero terminó fracasando en las siguientes 19 jornadas con solo 12 puntos cosechados.c

El corte europeo en las últimas temporadas Temporada 24/25 (plaza extra en Europa para LaLiga): Conference League: 52 puntos, Rayo Vallecano (octavo)

Europa League: 55 puntos, Celta (séptimo) / 60 puntos, Real Betis (sexto) Temporada 23/24: Conference League: 57 puntos, Real Betis (séptimo)

Europa League: 60 puntos, Real Sociedad (sexta) Temporada 22/23: Conference League: 53 puntos, Osasuna (séptimo)

Europa League: 60 puntos, Real Betis (sexto) Temporada 21/22: Conference League: 59 puntos, Villarreal (séptimo)

Europa League: 62 puntos, Real Sociedad (sexta)

El corte europeo

Sea como sea, a este Espanyol 25/26 le restan tan solo entre 6 y 8 puntos para garantizarse el objetivo principal de la temporada -la salvación- y empezar a creerse lo de ir a Europa. En ese sentido, comparando con años anteriores, el 'corte internacional' se ha situado siempre entre los 52 y los 59 puntos.

Sin ir más lejos, el Rayo Vallecano (octavo) se clasificó para la Conference el año pasado con 52 puntos, mientras que el Celta (séptimo) fue a la Europa League con 55. Otros casos recientes serían los 59 puntos sumados por el Villarreal en la 21/22, los 53 de Osasuna el año siguiente y los 57 del Real Betis hace dos temporadas, todos clasificados para la tercera competición europea.