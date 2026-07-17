El Espanyol de Manolo debuta este sábado ante el Olot: "Nos lo tomamos muy en serio"

El RCD Espanyol de Manolo González sigue con su puesta a punto tras las vacaciones. La plantilla blanquiazul, que arrancó con los entrenamientos el jueves 9 de julio y que viajó a Navata (Girona) el pasado miércoles, concluyó este viernes la segunda doble sesión consecutiva de su stage de pretemporada, con la mirada puesta ya en su debut en partido amistoso.

El club blanquiazul se estrena este sábado frente a la UE Olot en el Estadi Municipal d'Olot (20:00 horas), en el que será el primer amistoso de los de Manolo González, que por fin podrá probar a su tres caras nuevas: Àlex Calatrava, 'Q' Hartman y Gabriel Moscardo.

Se medirá el Espanyol a un conjunto de Segunda Federación en un duelo que se marcó como tradición entre 2012 y 2018. La UE Olot, dirigida por Roger Vidal y que logró la salvación el curso pasado, volverá a pelear este año en un grupo con los tres filiales más potentes de Catalunya: Espanyol B, Barça Atlètic y Girona B.

A la espera de más fichajes, con Monchi trabajando para que al menos uno de ellos, el de un central, llegue antes de regresar a Barcelona y viajar a Inglaterra, Manolo González podrá realizar las primeras probaturas de cara al debut liguero, previsto para el 16 de agosto en casa frente al Levante.

De hecho, el técnico perico aseguró en la previa que el de este sábado "es un partido que nos tomaremos muy en serio, es el primero de todos". "Para mí es muy bonito, la UE Olot es un club que siempre me ha gustado y también me hace una ilusión especial ir allí a jugar", dijo el preparador gallego en declaraciones para los medios del propio Olot.

"Un ejemplo para todos"

Pero quiso explicar Manolo que, pese a que augura "un partido bonito", espera "que nadie se haga daño, que es lo que todos queremos en una pretemporada". "Cuanta más gente venga, mucho mejor. Será bonito para todos. Y los que vengan, que disfruten del partido. Y que se pueda dar muchas veces más este duelo", añadió.

Noticias relacionadas

"Siempre me han tratado muy bien, ojalá que el Olot pueda estar más arriba de lo que está ahora", concluyó el míster perico, que recibió también los elogios de su homólogo en el conjunto de La Garrotxa: "Manolo es un ejemplo para todos, estuvo muchos años en la antigua Segunda B sacando buenos resultados, tuvo la oportunidad y la aprovechó".