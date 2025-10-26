Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Espanyol y su maldición europea: las dos finales perdidas de la UEFA

En 1988 y 2007, el Espanyol rozó la gloria en la Copa de la UEFA, pero los penaltis y la mala fortuna le arrebataron el sueño europeo.

El Espanyol perdió la final de la Copa de la UEFA ante el Sevilla en 2007

El Espanyol perdió la final de la Copa de la UEFA ante el Sevilla en 2007 / JOAN IGNASI PAREDES

Marc Gázquez

El RCD Espanyol ha vivido dos de las noches más amargas de su historia en las finales de la Copa de la UEFA, hoy conocida como Europa League. La primera llegó en 1988, cuando el equipo dirigido por Javier Clemente firmó una campaña europea brillante. Con jugadores como Thomas N’Kono bajo palos, Losada o Pichi Alonso, los blanquiazules alcanzaron la final tras eliminar a gigantes como el Inter de Milán.

En el partido de ida, disputado en Sarrià, el Espanyol se impuso 3-0 al Bayer Leverkusen, desatando la ilusión de toda una afición. Sin embargo, en la vuelta en Alemania, el sueño se desmoronó: el Leverkusen igualó la eliminatoria con otro 3-0 y se impuso en la tanda de penaltis. Fue una derrota cruel, con sabor a injusticia, que dejó una huella profunda en el corazón perico.

Casi dos décadas después, en 2007, el Espanyol volvió a rozar la gloria. Bajo la dirección de Ernesto Valverde, y con un equipo que mezclaba talento y entrega —donde brillaban hombres como Iván de la Peña, Tamudo, Luis García o el joven Dani Jarque—, el conjunto catalán llegó invicto a la final frente al Sevilla. En Glasgow, tras un intenso 2-2 en 120 minutos, el destino volvió a ser ingrato y los penaltis otra vez condenaron al Espanyol.

Dos finales, dos historias de orgullo y desconsuelo. En ambas, el club mostró una identidad combativa y un fútbol de gran nivel, pero la suerte fue esquiva. Aquellas derrotas dejaron una espina clavada en el alma perica: la de saber que estuvieron a un paso de tocar la eternidad europea, y que la UEFA, pese a ser parte esencial de su historia, sigue siendo la gran cuenta pendiente del Espanyol.

