El Espanyol de Madrid aún juega en campos de tierra

En Madrid hay un equipo que tiene sus orígenes en el RCD Espanyol de Barcelona. El Recreativo Cultural Deportivo Espanyol de Madrid, que juega en la Dehesa de la Villa, cumplió diez años de su fundación este 9 de junio. Sus partidos de local se disputan a unos cuarenta minutos a pie del Santiago Bernabéu, en uno de los dos únicos campos de tierra que quedan en Madrid. Un terreno de juego donde se pintan las líneas cada fin de semana y se allana la tierra para que el campo esté en unas condiciones aceptables. Pero esto pronto pasará a ser historia, ya que este verano les pondrá césped artificial. “Yo ya estoy un poco cansado por el tema de la tierra; es muy nostálgico, romántico y nos vienen a hacer muchos reportajes, pero de cara a la captación de jugadores es muy complicado y no ayuda. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para que los chavales se queden y tengamos un equipo competitivo”, manifiesta para SPORT, Enrique Fernández fundador del club y actual entrenador y director deportivo.

Este club madrileño se fundó con mucha humildad y los pericos de Madrid empezaron a volar en la Tercera División regional, la categoría más baja del fútbol madrileño. Hace dos temporadas quedaron campeones y ascendieron, pero la temporada pasada les costó salvar la categoría y esta no han podido evitar el descenso. Y el terreno de juego ha sido uno de los culpables. “Llegan las lluvias que te impiden entrenar y si lo haces acabas embarrado hasta las orejas y destrozas el campo. Así es complicado mantener intensidad, ritmo…”, apunta Enrique. Y cuando bajan seis de los 18 equipos, una mala racha de 14 partidos sin ganar se puede pagar muy cara.

No será el aniversario soñado, ya que el descenso a Segunda Aficionado lo empaña, pero Enrique quiere buscar un lado positivo. “La pretemporada empezará con las obras y estas durarán entre cinco y seis meses. Vamos a tener que jugar donde podamos y los horarios no serán buenos. Será una temporada de transición, ya que espero que podamos lograr el ascenso y con el césped nuevo, volver a tener más competencia y contar con más equipos. Antes teníamos un alevín y actualmente solo tenemos un femenino, juvenil y el amateur.

La plantilla del RCD Espanyol de Madrid en la temporada 2023/24 / Cedida

El responsable de este proyecto no es perico, sino un gran aficionado del Atlético de Madrid que se enganchó del Espanyol por casualidades de la vida. Y la gran relación que empezó en 1988 acabó siendo decisiva para la creación de este club de fútbol. El Espanyol colaboró con material deportivo en el inicio de esta aventura. “La primera camiseta que tuvimos fue la roja, con la pechera blanquiazul, con la que jugaron el partido de promoción en Málaga”, recordó Enrique.

Pero no solo fue eso, el escudo es muy parecido, aunque no lleva la corona, y Enrique pidió autorización al club para poder utilizar el nombre. Al estar registrado, en Madrid tuvieron que jugar un poco con las siglas: RCD significan Recreativo Cultural Deportivo, en lugar del Real Club Deportivo del conjunto catalán. Pero, ¿por qué Enrique apostó por ponerle Espanyol a un club de Madrid?

Todo empezó gracias a una charla con Clemente

El inicio de esta romántica historia, tiene sus orígenes en una conversación entre Enrique y Javier Clemente. Una semana después de que el Espanyol perdiera la final de la Copa de la UEFA de 1988 contra el Bayern Leverkusen ambos coincidieron en un entrenamiento de la selección española en Madrid. Enrique fue a saludar al técnico de Barakaldo y le comentó que, como no había podido organizar un viaje con su equipo a Benalmadena, sí podrían ir a verlos entrenar en verano a Bagnères de Luchón (Francia). Tras hablar con el club y el técnico, este le dijo que contactara con periodistas y le dio el nombre de Juan Carlos Gracia. Contactó con él y viajaron juntos, en el mismo coche que otros periodistas hasta el lugar donde el Espanyol realizaba el stage de verano.

El escudo del RCD Espanyol de Madrid / Cedida

Enrique estuvo 15 días en el mismo hotel que el equipo. Aprendió aspectos deportivos de Javier Clemente, ya que siguió con mucha atención todos los entrenamientos, y se empezó a forjar una gran amistad con miembros de ese cuerpo técnico y empleados del club. Esta experiencia le marcó y, poco a poco, la amistad fue a más. Pasaron los años y Enrique dejó de entrenar. Hasta que en 2016 le llamaron algunos jugadores que había entrenado en etapa juvenil. ¿Por qué no hacemos un equipo? Y allí apareció, de nuevo, el Espanyol.

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En agradecimiento al club perico, Enrique apostó por llamar Espanyol al nuevo club. “Cuando empezamos a hablar sobre qué nombre le poníamos, le dije a los chavales que tenía una idea. La comenté y me dijeron que les molaba”, explica Enrique. Solo quedaba pedir permiso al club perico. Habló con Jose María Calzón que le puso en contacto con Jaume Martínez. En el club le dijeron que adelante, pero que, al ser una marca registrada, no le podía poner Real Club Deportivo Espanyol y para mantener las sigas apostaron por Recreativo Cultural Deportivo Espanyol de Madrid. Al escudo le quitaron la corona, pusieron Madrid en lugar de Barcelona y mantuvieron la ny, algo que generó cierta polémica en la capital.