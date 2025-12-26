Conjura en el Espanyol antes del derbi

Mientras la plantilla blanquiazul disfruta de unos pocos y merecidos días de vacaciones, el club ya pone el foco en el próximo partido del Espanyol. Será ni más ni menos que frente al FC Barcelona en el RCDE Stadium, un derbi con el que el equipo perico arrancará un 2026 lleno de ilusión tras un inicio de temporada brillante.

Los jugadores del primer equipo volverán al trabajo el próximo lunes 29 de diciembre, en una primera sesión de entrenamiento en la que contarán con el apoyo de la afición perica.

La entidad catalana, como viene siendo habitual por estas fechas, ha preparado una jornada de puertas abiertas en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en lo que este año en concreto será un día festivo y de conjura equipo-afición justo antes del derbi.

"Antes de despedir el año y coincidiendo con las fiestas navideñas, el primer equipo del RCD Espanyol volverá a compartir con la afición una de las citas más esperadas del calendario: el entrenamiento a puertas abiertas, una jornada muy especial que permitirá a socios y abonados vivir de cerca el día a día del equipo, con firmas de autógrafos y fotografías con los jugadores", explica el club en un comunicado.

Entradas agotadas

Dicho entrenamiento en Sant Adrià, previsto para las 10.30 horas y en plenas vacaciones de Navidad, contará con un aforo limitado a 1.390 aficionados y con una previsión de lleno absoluto de la Dani Jarque, pues todas las entradas (gratuitas) disponibles se agotaron en cuestión de horas a través de la web del club.

Pese a estar enmarcada en una despedida del 2025 y en un ambiente navideño para los más jóvenes, la jornada contará indudablemente con el aliciente de la cuenta atrás para el derbi frente al FC Barcelona que se disputará el sábado 3 de enero.

Las puertas abiertas permitirán a la afición arropar a los suyos en el primer entrenamiento de la semana y alentarlos de cara a un partido que promete emociones fuertes y al que el Espanyol llega con la moral por las nubes tras firmar en San Mamés la quinta victoria consecutiva.

Los blanquiazules, quintos en la tabla con 33 puntos en 17 jornadas, buscarán frente al eterno rival y líder de LaLiga un sextete de triunfos que les acerque a las posiciones de Champions y les consolide todavía más en posiciones europeas.