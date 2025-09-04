El Espanyol, contra la liga de Tebas: "Algo no se está haciendo bien"

Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, atendió a los medios de comunicación y valoró el mercado de fichajes del fútbol español, en el que el gasto ha sido muy diferente entre Premier y las otras ligas. La liga inglesa ha roto récords nunca antes vistos en la historia, con 3.560 millones en fichajes y los traspasos más caros del verano.

"Bueno, voy a intentar responder. La Premier, si no me equivoco, ha gastado más que las otras cuatro ligas (Alemania, Italia, Francia y España). La suma de las cuatro no ha llegado a gastar lo de la Premier. Cuando me ha tocado hablar con otros directores deportivos y gente de clubes, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Qué está pasando para que estemos en la parte de abajo de ese ranking?", inició Garagarza.

"Algo está pasando, algo no se está haciendo bien. La gestión, la viabilidad económica, la sobredimensión de todo quizá nos esté llevando a todo esto. Es una reflexión mucho más extensa, y tampoco soy yo el que mejor preparación pueda tener para responderte, pero mi reflexión me hace pensar que algo no se está haciendo bien", finalizó.

Diferencias entre la Premier y LaLiga

En el caso de la Premier, solo el Liverpool se ha dejado prácticamente 500 millones este verano, con las incorporaciones de Alexander Isak (150), Florian Wirtz (125), Hugo Ekitike (95), Milos Kerkez (46,9), Jeremie Frimpong (40) y Geovanni Leoni (31). De media, cada equipo de la Premier ha invertido en el mercado poco más de 178 millones de euros.

En cambio, LaLiga ha sido la segunda que menos ha gastado de las grandes. En España, el gastó ha sido de 681 millones, siendo el Madrid el que ha hecho los más caros con Dean Huijsen (62,5), Álvaro Carreras (50) y Franco Mastantuono (45). Después de ya vendrían Villarreal y Atlético de Madrid, con Georges Mikautadze (31) y Dávid Hancko (26)