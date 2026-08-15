Espanyol - Levante: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Empieza lo bueno. La espera fue larga, pero LaLiga EA Sports 2026/27 dará su pistoletazo de salida con un Alavés-Getafe que se jugará el sábado 15 de agosto (19:30 horas). El Espanyol de Manolo González echará a rodar de manera oficial frente al Levante UD en el RCDE Stadium. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Levante y dónde ver el partido por televisión en España.

Tras semanas de amistosos, entradas y salidas, llega la hora de la verdad. La pretemporada del conjunto blanquiazul fue buena durante varios tramos, pero dejó algunas dudas, especialmente en la construcción del juego y en la facilidad para conceder atrás.

El equipo vio puerta y plantó cara a rivales de alta exigencia, pero encajó ocho goles frente a Burnley, Middlesbrough y Coventry. El 3-1 del último test dejó, además, algunas dudas en defensa y un final algo preocupante de cara al debut liguero.

Roberto Fernández, celebrando su gol con el Espanyol ante el Coventry / RCD Espanyol

Hasta la fecha, han llegado cuatro refuerzos, aunque Álex Calatrava, procedente del Castellón, es el único fichaje en propiedad: Unai Núñez, Quilindschy Hartman y Gabriel Moscardo completan las incorporaciones. Monchi todavía tiene trabajo por delante para terminar de perfilar y completar la plantilla.

El conjunto granota, por su parte, afronta el estreno con un balance positivo de cuatro victorias y dos derrotas. Nueve goles a favor y seis en contra que dejan claro que el debut no será sencillo para el Espanyol.

Además, el calendario tampoco da tregua: tras recibir al Levante, el conjunto blanquiazul volverá a jugar en casa ante el Real Madrid.

HORARIO DEL ESPANYOL - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Levante, correspondiente a la 1ª jornada de la LaLiga EA Sports 2026/2027, se disputa el domingo 16 de agosto a las 19:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Levante se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

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