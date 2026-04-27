Espanyol - Levante: Ya no hay excusas

Ni decisiones arbitrales, ni horarios adversos, ni la mala fortuna sirven ya de coartada. No hay excusas para el Espanyol. El conjunto perico necesita sumar, de una vez por todas, su primera victoria de este 2026. No puede esperar más para lograr los tres primeros puntos del año, ya que la distancia con la zona de descenso es cada vez menor y las sensaciones, lejos de mejorar, empeoran con el paso de las semanas.

El equipo dirigido por Manolo González ha pasado de soñar con las competiciones europeas a verse inmerso de lleno en la lucha por evitar el descenso. Está claro que el objetivo del Espanyol desde el inicio de la temporada ha sido la permanencia en Primera División, pero tras una primera vuelta excelente, pocos esperaban que el equipo tuviera que sufrir tanto para alcanzar esa meta.

Lo cierto es que el Espanyol ha ido perdiendo posiciones en la clasificación hasta situarse actualmente en la decimocuarta plaza, con tan solo cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Por ello, ya no vale seguir acumulando derrotas ni conformarse con sumar un solo punto. El conjunto blanquiazul necesita, tanto por su situación clasificatoria como por una cuestión de confianza, lograr cuanto antes la primera victoria del año.

Los precedentes entre ambos conjuntos, si es que sirven de referencia en un contexto delicado para los dos equipos, dibujan un escenario muy equilibrado. En las últimas cinco visitas del Levante al feudo blanquiazul en el campeonato liguero, el balance es de dos victorias para el conjunto local, una para el equipo visitante y dos empates.

El Espanyol afronta el encuentro, en principio, con la única baja del lesionado de larga duración Javi Puado. Por su parte, Urko González podría regresar al once inicial tras cumplir un partido de sanción. En ese sentido, Manolo González tendrá que decidir si repite con un esquema con dos puntas o vuelve a un once más habitual durante el campeonato liguero.

Por su parte, para este encuentro, el entrenador del Levante, Luis Castro, no podrá contar con el delantero Iván Romero, autor de los dos goles en la victoria de su equipo ante el Sevilla FC el pasado jueves, que se pierde el choque por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco estarán disponibles el atacante Kareem Tunde, lesionado en el último partido tras sufrir una rotura en el aductor largo de la pierna izquierda, ni el defensa Unai Elgezabal, que arrastra molestias en la rodilla.

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El Levante visita el campo del Espanyol reforzado por sus dos últimas victorias consecutivas, resultados que le han permitido situarse a tres puntos de la zona de permanencia. El conjunto valenciano cree más que nunca en la salvación, aunque ahora afronta dos compromisos consecutivos fuera de su estadio. De esta manera, no será nada sencillo para el equipo blanquiazul sumar los tres puntos contra un rival que viene creciendo en las últimas semanas.