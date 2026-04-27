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Espanyol - Levante, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el partido entre Espanyol y Levante de LaLiga

Edu Expósito trata de animar a la afición del Espanyol

Edu Expósito trata de animar a la afición del Espanyol / Dani Barbeito

Xavi Turu

El Espanyol recibe al Levante en un partido con mucho en juego para ambos equipos.

Sigue aquí en SPORT el duelo entre Espanyol y Levante.

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