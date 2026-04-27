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Espanyol - Levante, en directo: LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el partido entre Espanyol y Levante de LaLiga
Xavi Turu
El Espanyol recibe al Levante en un partido con mucho en juego para ambos equipos.
Sigue aquí en SPORT el duelo entre Espanyol y Levante.
Espanyol – Levante
Manolo González lo tuvo claro en la previa y destacó que “estoy seguro de que la afición estará con nosotros, necesitamos de su apoyo para lo que resta de temporada”. El partido de hoy es de vital importancia para el cuadro perico y el técnico introduce tres cambios en el once: estarán de arranque Ngonge, Terrats y Urko, mientras que Kike García será la referencia en punta de ataque.
Espanyol – Levante
La llegada de la comitiva granota al RCDE Stadium.
¡XI del Levante!
Los de Luís Castro a por los tres puntos en Cornellá con estos futbolistas:
Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez, Raghouber, Víctor García, Pablo Martínez, Olasagasti, Cortés y Espí.
¡XI del Espanyol!
El equipo local sale con:
Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Urko González, Edu Expósito, Terrats, Pere Milla, Ngonge y Kike García.
Espanyol – Levante
Encuentro complicado para los dos conjuntos, que se juegan mucho sobre el terreno de juego. El conjunto perico sigue sin ganar en este 2026 y los de Manolo González buscarán romper esa mala racha ante un equipo granota que está en zona de descenso y que buscará los tres puntos como el que más.
¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!
Empezamos la retransmisión con el partido entre el Espanyol y el Levante correspondiente al cierre de la jornada 32 de LaLiga EA Sports. A las 21:00 horas (CET) empezará a rodar el esférico en el RCDE Stadium.
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