El Espanyol, ante el león del descenso en el Coliseum

Lele Cabrera y Melamed son las únicas dudas de Diego Martínez de cara al duelo en el sur de Madrid El Espanyol no gana en Getafe desde abril del 2013 con el ‘Vasco’ Aguirre y goles de Verdú y Stuani

A pecho descubierto y con un maltrecho escudo de 14 puntos como única protección, Diego Martínez y sus futbolistas necesitan recuperar el espíritu gladiador en la arena del Coliseum getafense, ese que valió para puntuar e ilusionar con los empates en Canillejas y Les Corts.

La mala posición en la tabla, en zona de descenso a Segunda, y el poco atractivo juego exhibido empiezan a pesar en las espaldas del aficionado blanquiazul, hastiado de falsas promesas por parte de la propiedad del club. La nula planificación deportiva tampoco ayuda. Domingo Catoira no es el tiburón de los despachos que se proclamó y la falta de refuerzos incomoda en el banquillo y en la grada del RCDE Stadium. Hasta la fecha, de la inversión que se pretendía en el mercado invernal para impulsar al equipo, tan solo se ha concretado la incorporación del mexicano César Montes. Del resto de refuerzos, pocas novedades. Y ya estamos en el ecuador del mes de enero.

A los leones

El Espanyol se medirá en Getafe a un viejo conocido como Quique Sánchez Flores, sabedor de cómo se cuecen las habas a orillas del Llobregat y del Besós. El míster de los azulones, no en vano, pasó prácticamente dos años como entrenador perico, viéndolas de todos los colores. Los del sur de Madrid, sin embargo, tampoco están para halagos, haciendo de la irregularidad su bandera este curso, especialmente ante su afición. El ‘Geta’ sólo ha ganado dos de los ocho encuentros que ha disputado en el calor del hogar.

A pesar de todo, el Coliseum es terreno vedado para el Espanyol, que no vence en feudo azulón desde hace una década. El 21 de abril de 2013 el equipo entrenado entonces por Javier Aguirre se impuso por 0-2 con goles de Joan Verdú y Cristhian Stuani. Desde entonces, un páramo de puntos, con dos empates y cinco tropiezos pericos ante un Getafe que le tiene la medida emocional tomada.

Quique Sánchez Flores no introducirá grandes novedades respecto al encuentro frente al Sevilla. El preparador madrileño cuenta con todo su arsenal intacto, a excepción del lesionado Mauro Arambarri.

En los hombros de Borja Mayoral recaerá la obligación del gol. El delantero de Parla es indiscutible para su entrenador, ha sido titular en los dieciséis partidos de liga, y ha anotado cuatro tantos. Al madrileño le acompañará como referencia el otomano Enes Ünal, que atraviesa su mejor momento en España con cuatro goles y tres asistencias en el campeonato.

Menos margen de maniobra tendrá Diego Martínez para confeccionar el once de los catalanes. El gallego no podrá contar con el sancionado Brian Oliván ni los lesionados Pedrosa, Bare y Lozano. Asimismo, Leandro Cabrera y Nico Melamed no están al cien por cien por problemas víricos y su presencia en Getafe es incógnita.

El que no fallará a la cita es Joselu Mato, futbolista en el que sustenta el ataque blanquiazul. El gallego está dando un excelente rendimiento, con nueve dianas y una asistencia hasta la fecha. Braithwaite y Javi Puado le acompañarán en labores ofensivas.

Sergi Gómez y César Montes, si se confirma la baja del Lele formarán el tándem defensivo, mientras que el canterano Rubén Sánchez ocupará la plaza del sancionado Oliván. La victoria es urgente.

Alineaciones probables

Getafe: Soria; Damián o Portu, Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Milla, Algobia o Maksimovic, Aleñá; Borja Mayoral y Enes Ünal.

Espanyol: Álvaro; Óscar Gil, Sergi Gómez, César Montes, Rubén Sánchez; Vini Souza, Calero; Puado, Darder, Braithwaite y Joselu.

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez (14.00 horas).