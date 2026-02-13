El Espanyol lanza 'Closer', una serie que muestra el lado más humano del club

El RCD Espanyol estrenó este jueves su propia serie, un proyecto audiovisual con el que pretende descubrir el lado más humano del club. Bajo el nombre de 'Closer' ('Más cerca'), la entidad perica emitió ayer el primero de los cinco capítulos de 12 minutos con Pere Milla, Pol Lozano y Cristina Baudet como grandes protagonistas.

Se trata de un proyecto (el tercero que impulsa el club tras 'Lucha hasta el final' y 'Artesans del futbol') que permite conocer la vida del futbolista, su día a día fuera del terreno de juego, y que se emite en exclusiva en la plataforma Espanyol Media y bajo registro.

La idea nace de la decisión de la nueva propiedad de la entidad de imitar los documentos y series 'Mission to Burnley' y 'Burnley: Keeping The Faith' que ya puso en marcha en el club de la Premier League, entidad con la que el Espanyol comparte a Alan Pace como presidente. Con colaboración con 'Sky', los 'clarets' emitieron piezas audiovisuales en las que se accedía a la sala de juntas, al vestuario y al detrás de las cámaras para examinar la evolución del Burnley en su día bajo la dirección de Vincent Kompany y durante la campaña 24/25.

"Con CLOSER, el Espanyol pone el foco en la cercanía y en su voluntad de estar más próximo a la afición, contando historias desde diferentes ópticas y mostrando una mirada más humana del día a día perico. Esta nueva serie adopta un enfoque orientado al entretenimiento, con un estilo fly on the wall e 'inside' que acompaña al espectador más allá de los partidos", explica la entidad perica en un comunicado.

"Un relato propio, cercano y con personalidad"

El objetivo, según apuntan desde el club, no es solo apostar por el contenido propio, sino también acercar el club a todos sus aficionados e incluso ir más allá del público perico y atraer a potenciales nuevos hinchas a través de la demostración de todo lo que se vive en el entorno blanquiazul: "Consolida un relato propio, cercano y con personalidad, que demuestra que el club es mucho más que fútbol: es una suma de historias humanas que avanzan juntas".

La serie combina lo que sucede en el césped con "la vida cotidiana de los futbolistas de los equipos masculino y femenino": "Con un tono cercano y emocional, CLOSER busca reforzar el vínculo entre el club y su afición, reflejando la identidad y la manera de entender el fútbol que define al RCD Espanyol".

El primer episodio, llamado 'Un perico más', giró en torno al concepto de familia y tuvo como protagonistas a Pere Milla, Pol Lozano y Cristina Baudet, con el contexto general del nuevo año 2026 y el derbi frente al FC Barcelona del pasado 3 de enero.

El leridano mostró las navidades que vivió junto a su hijo, un perico más que se viste de blanquiazul cada vez que puede. Por su parte, Pol Lozano anunció públicamente que se casa y mostró los preparativos como la elección del traje de boda. Finalmente, se mostraron imágenes de Cristina Baudet, que pidió matrimonio a su pareja, con la que espera un bebé. "Distintos momentos vitales mostrados sin jerarquías, invitando al espectador a reconocerse en ellos", resume el club.