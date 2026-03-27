El Espanyol y Kelme renuevan su alianza hasta 2030

El RCD Espanyol de Barcelona y Kelme han oficializado la renovación de su acuerdo de patrocinio técnico, extendiendo una relación consolidada durante los últimos años. Con este nuevo contrato, Kelme seguirá vistiendo al conjunto blanquiazul durante cuatro temporadas más, asegurando su presencia en la ropa oficial del club hasta la conclusión de la temporada 2029/30.

Según el comunicado conjunto, la renovación refuerza la “confianza construida entre las dos partes” y la voluntad de seguir desarrollando un proyecto común a medio y largo plazo. Además, ambas entidades destacan que seguirán poniendo el foco en el seguidor perico, ampliando la gama de productos disponibles y manteniendo altos estándares de calidad que representen con fidelidad los símbolos y colores del club.

Carlos García Cobaleda, CEO de Kelme en España, valoró la continuidad del acuerdo: “Para Kelme, el RCD Espanyol es mucho más que un partner; es un compañero de viaje con el que compartimos valores de superación y esfuerzo. En estos ocho años juntos hemos establecido una relación sólida, tanto profesional como personal, y el RCDE Stadium es para nosotros un espacio de referencia. Esta renovación supone una gran satisfacción y una responsabilidad que asumimos con el objetivo de seguir innovando y ofreciendo al aficionado productos a la altura de su sentimiento.”

Por su parte, Mao Ye Wu, CEO del RCD Espanyol de Barcelona, subrayó la importancia de contar con un socio comprometido a largo plazo: “Esta renovación da continuidad a una relación estable para ambas partes. Valoramos especialmente la implicación de Kelme durante estos años, su conocimiento del club y la voluntad compartida de seguir creciendo juntos. Para el RCD Espanyol es importante contar con un partner que acompaña al club con compromiso y visión de largo plazo.”

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Con este acuerdo, el Espanyol y Kelme consolidan una alianza basada en la confianza y la continuidad, que refuerza la proyección del club y la relación con sus aficionados durante los próximos años.