El Espanyol incorpora a Fernando Navarro y Miguel Ángel Gómez para reforzar su área deportiva

El proyecto Monchi va tomando forma en el Espanyol. Solo once días después del fichaje del nuevo director general deportivo, el club ha anunciado la llegada de Fernando Navarro y Miguel Ángel Gómez, dos hombres de confianza de Monchi, que se incorporan para reforzar la parcela deportiva y consolidar un proyecto deportivo. El exjugador, que ya trabajó con Monchi en la dirección deportiva del Sevilla entre 2019 y 2024, se incorpora como nuevo director de fútbol, mientras que Miguel Ángel Gómez asumirá las funciones de Head of Recruitment, aportando al club una extensa experiencia en el ámbito de la captación y dirección deportiva. Ambos, según ha podido saber Sport, estarán, el próximo martes 26 de mayo, en el Auditorio Juan Segura Palomares donde Mochi será presentado como nuevo director general deportivo del Espanyol. En el acto, en el que se tratarán diferentes temas de actualidad vinculados al club y al nuevo proyecto, también estará presente el presidente Alan Pace.

Los dos trabajaron con Monchi

Fernando Navarro (15 de junio de 1982, Barcelona) aportará una amplia trayectoria vinculada al fútbol profesional tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El barcelonés, campeón de una Europa League con el Sevilla, tuvo una destacada carrera como internacional, en la que llegó a ganar la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés de seleccionador. Tras colgar las botas, Fernando Navarro siguió vinculado al fútbol pasando a los despachos para formar parte de la dirección deportiva del Sevilla.

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Por su parte, Miguel Ángel Gómez aportará su amplia experiencia en el ámbito de la captación y dirección deportiva. Gómez, que también coincidió con Monchi en el conjunto sevillista, ha trabajado en diferentes proyectos vinculados al fútbol nacional e internacional. En los últimos años ejerció de director deportivo en el Real Valladolid de Ronaldo Nazario y en el Ibiza.