El Espanyol iguala sus mejores registros de este siglo

"Sueño con cumplir mi contrato con el Espanyol. También que el equipo sea reconocible y siga rindiendo". De esta manera, Manolo González rebajó la expectativa respecto a lo que esperaba del final de esta temporada. Porque solo son tres jornadas, por ahora, pero es imposible no ilusionarse: dos victorias en casa (ante Atlético y Osasuna) y un empate en el siempre temible Reale Arena, incluso pudiendo ganar a una Real que acabó llevándose el 2-2.

Siete puntos de nueve posibles para marcharse al parón de selecciones en puestos europeos, y un inicio que sigue invitando al optimismo que ya dejó la llegada de Alan Pace y de fichajes como Roberto, Urko, Terrats o Dolan, este último ya en el corazón de los aficionados como 'Dolandinho' o 'El pequeño loco'.

Con una fantasía suya, el centro de Omar y el gol de Carlos Romero, los blanquiazules tumbaron al cuadro 'rojillo' de Lisci y confirmaron, gracias al triunfo, que están en los mejores registros de este siglo. Solo en dos ocasiones más habían logrado ponerse en la línea de las dos victorias y un empate en tres partidos disputados.

LA 2004/05, ROZANDO LA CHAMPIONS

Aquella temporada, el Espanyol estuvo a punto de conseguir lo que habría sido uno de los hitos más importantes de su carrera: clasificar a la Champions League. Y lo hizo gracias a un inicio fulgurante. El entonces equipo de Miguel Ángel Lotina firmó un empate ante el Dépor, un triunfo en Sevilla contra el Betis y una trascendental victoria 1-0 ante el Real Madrid en Montjuïc. Siete de nueve posibles.

Pero al final la Liga de Campeones resultó imposible, todo por culpa de un fallo arbitral. En la penúltima jornada de aquella campaña, el conjunto blanquiazul visitaba El Sadar con la posibilidad de depender de sí mismo si ganaba a Osasuna.

Maxi Rodríguez celebra un gol con la camiseta del Espanyol (2004) / EFE

Con 1-1 en el marcador, Toni Velamazán marcó el 1-2 tras un centro de Maxi Rodríguez, pero el gol fue anulado por un inexistente fuera de juego señalado por el asistente Roberto Díaz Pérez del Palomar y validado por el colegiado Iturralde González. Pese a las disculpas posteriores del linier y el propio árbitro —que años después reconoció públicamente su error—, el Espanyol cerró la temporada quinto, con 61 puntos, a solo uno del Betis, que ocupó la plaza de Champions. Los pericos fueron a la Copa UEFA.

2008/09: EL AÑO DE POCHETTINO

Bajo la dirección de Bartolomé Márquez tras la salida de Ernesto Valverde, el cuadro perico afrontaba la temporada 2008/09 con ilusión: iba a ser su último año en Montjuïc antes de ir al RCDE Stadium. Con nombres como Nené, Pareja, Kameni, Tamudo o Luis García, el Espanyol firmó otra vez un siete de nueve para comenzar: victorias ante Valladolid y Recre y empate contra el Getafe.

No obstante, aquel año la cosa no fue tan bien con Márquez, que acabó yéndose para dejar su sitio Mané. Solo seis jornadas duró el de Balmaseda, siendo también despedido y dando paso a un Mauricio Pochettino que comenzó a forjar su leyenda en el banquillo, consiguiendo la última victoria liguera ante el Barça y firmando ocho victorias en los últimos diez partidos de Liga.

Los jugadores del RCD.Espanyol se despiden de la afición tras el partido ante el Málaga / Toni Garriga

Como 'Poche', Manolo también está camino a colocarse en la lista de entrenadores de leyenda de la entidad. Su tercer año, de momento, está siendo bastante positivo. Si lo que consiguió antes -ascenso y permanencia- ya era meritorio, lo de la 2025/26 confirma su excelsa labor y apunta muchas maneras.