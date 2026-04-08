RCD ESPANYOL
El Espanyol identifica y expulsa al aficionado que lanzó agua a Díaz de Mera
El hecho, producido tras el partido ante el Getafe, provocó el cierre parcial de la grada
Tras una diligente gestión y buen desarrollo de las políticas internas, el Espanyol informó a la comunidad pública que ha identificado al abonado responsable de lanzar líquido sobre el árbitro Isidro Díaz de Mera durante el último encuentro de LaLiga disputado en el RCDE Stadium frente al Getafe CF. El socio, además, ha sido sancionado conforme a la normativa interna del club con la retirada de su carnet.
En concreto, el Espanyol ha confirmado que “ha identificado al abonado que lanzó líquido sobre el árbitro Díaz de Mera y su asistente durante el último partido de LALIGA disputado en el RCDE Stadium ante el Getafe CF” y que, “de acuerdo con el reglamento interno del club, se le ha retirado el carnet de abonado”. La rápida actuación de la entidad responde a su política de tolerancia cero ante comportamientos que puedan poner en riesgo la integridad de los protagonistas o dañar la imagen institucional.
LOS HECHOS
El incidente se produjo en el marco de un partido con polémicas: desde un penalti no pitado hasta dos goles anulados por fueras de juego, además de pérdidas deliberadas de tiempo del conjunto azulón que no resultaron correctamente penalizadas. El colegiado Díaz de Mera recibió entonces el lanzamiento de agua, lo que acabó provocando el cierre parcial de la grada de Cornellà-El Prat.
En el comunicado, el equipo blanquiazul ha querido reforzar públicamente su postura, subrayando que “reafirma su compromiso con la erradicación de actitudes y comportamientos inapropiados en el estadio, que no solo perjudican a la imagen del club, sino que también pueden acarrear importantes sanciones económicas”.
Asimismo, la entidad catalana ha insistido en su voluntad de colaboración con las autoridades para evitar que este tipo de episodios se repitan en el futuro. En el comunicado, el club recalca “su firme voluntad de seguir colaborando con las autoridades y de aplicar las medidas disciplinarias necesarias para perseguir y sancionar cualquier conducta contraria a la convivencia y al juego limpio”.
“El club agradece a todos los pericos y pericas que, jornada tras jornada, apoyan al equipo y contribuyen a mantener un ambiente festivo y respetuoso en la grada”, concluye el texto.
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