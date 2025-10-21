El Espanyol homenajea a sus leyendas

Para tener presente y mirar al futuro, no se puede olvidar el pasado. Y el RCD Espanyol lo tiene muy claro. Los pericos, de plácemes estas semanas por su 125 aniversario, celebraron en el Auditori Joan Segura Palomares un homenaje a los héroes y heroinas de dos décadas de su historia: la del 60 y el 70. Bajo el lema “Una Generació Irrepetible”, el cuadro blanquiazul dispuso sus instalaciones p ara rendir homenaje a figuras del ayer.

En el evento estuvieron presentes nombres como Rafa Marañón, Paco Flores, Dani Solsona o ‘Pepín’ Cabezas, además del CEO Mao Ye, y otros ilustres exfutbolistas de la entidad como Thomas N’Kono y Joan Capdevila, igual que el historiador de la entidad, David Tolo, y el presidente de la Fundación, Antoni Fernández Teixidó.

El club regaló a sus exjugadores una imagen con el logo del 125 aniversario, al tiempo que recordó grandes gestas de la época como la tercera plaza de la Liga 1967 con los ‘Cinco Delfines’ o la victoria ante el Santos de Pelé en el Ramón de Carranza de 1974, historia viva del club fundado en 1900.

UN AÑO "ESPECTACULAR"

El Espanyol también rindió un sentido homenaje a las pioneras del fútbol femenino español, su generación fundadora del equipo de mujeres en 1971, con jugadoras como Elsa Franganillo, la primera capitana del club, o Eli Sánchez, la primera internacional salida del club perico.

Las exjugadoras del Espanyol, homenajeadas en Cornellà / CARLOS MIRA - RCDE

"Este es un acto de memoria y de homenaje. Vosotros habéis hecho grande al Espanyol. Este año, considero, es espectacular por el 125 aniversario. Hemos tenido la oportunidad de explicar y honrar nuestra memoria. Estamos felices de compartir esto con vosotros. Cuando llevas tantos actos, como los que llevamos, hay dos cosas que destacan sobre el resto. La primera es la afición, que siempre está, y ha estado en momentos muy difíciles. Y lo segundo es los jugadores. Vosotros. Un partido, cuatro, o 300, es igual. Miles de vosotros tenéis vuestra historia”, expresó Antoni a los homenajeados.