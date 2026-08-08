El Espanyol homenajea a Dani Jarque y presenta su figura de cera

El RCD Espanyol no olvida a Dani Jarque. Este 8 de agosto se cumplen 17 años de la muerte del eterno capitán blanquiazul y, como cada año, la entidad perica ha rendido homenaje a su figura en un acto celebrado junto a la estatua del defensa, situada en la puerta 21 del RCDE Stadium.

La jornada ha arrancado con las ofrendas florales de la familia de Jarque, del RCD Espanyol, de la Fundació del club y de la Federació Catalana de Penyes. Posteriormente, los asistentes han guardado un emotivo minuto de silencio y han dedicado un sentido aplauso al que fuera capitán perico.

Este año, además, el homenaje ha contado con un momento especialmente significativo: la presentación de la figura de cera de Dani Jarque. Se trata de una iniciativa fruto de la colaboración entre el Museu de Cera de Barcelona, la Fundació del RCD Espanyol y Màgic Díaz, representante del futbolista y de su familia.

La figura ha sido presentada por primera vez este viernes en el RCDE Stadium y pasará a formar parte de manera permanente de la colección del Museu de Cera de Barcelona a partir del próximo mes de octubre.

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Al acto han acudido representantes institucionales del Espanyol, de la Fundación y de la FCPE, además de exjugadores, embajadores de la entidad y centenares de seguidores que han querido acercarse al estadio para recordar al eterno '21'.