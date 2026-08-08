Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clasificación MotoGPCasadóAraujoLamine YamalContrato RodriClasificación Tour Francia Femenino 2026Horario MotoGP hoyCubarsíBernardo SilvaJulián ÁlvarezEspañaBarcelona - Nottingham ForestReal Madrid - FerencvarosManchester City - AtléticoSeguridad SocialAnder BasurtoRafa NadalAlcalde Foios FerranCuándo juega AlcarazFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Espanyol homenajea a Dani Jarque y presenta su figura de cera

Cientos de seguidores, exjugadores y embajadores han acudido al estadio para recordar al que fuera el '21' perico

El Espanyol rinde homenaje a Dani Jarque

El Espanyol rinde homenaje a Dani Jarque

El Espanyol rinde homenaje a Dani Jarque / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

El RCD Espanyol no olvida a Dani Jarque. Este 8 de agosto se cumplen 17 años de la muerte del eterno capitán blanquiazul y, como cada año, la entidad perica ha rendido homenaje a su figura en un acto celebrado junto a la estatua del defensa, situada en la puerta 21 del RCDE Stadium.

La jornada ha arrancado con las ofrendas florales de la familia de Jarque, del RCD Espanyol, de la Fundació del club y de la Federació Catalana de Penyes. Posteriormente, los asistentes han guardado un emotivo minuto de silencio y han dedicado un sentido aplauso al que fuera capitán perico.

Este año, además, el homenaje ha contado con un momento especialmente significativo: la presentación de la figura de cera de Dani Jarque. Se trata de una iniciativa fruto de la colaboración entre el Museu de Cera de Barcelona, la Fundació del RCD Espanyol y Màgic Díaz, representante del futbolista y de su familia.

La figura ha sido presentada por primera vez este viernes en el RCDE Stadium y pasará a formar parte de manera permanente de la colección del Museu de Cera de Barcelona a partir del próximo mes de octubre.

Noticias relacionadas

Al acto han acudido representantes institucionales del Espanyol, de la Fundación y de la FCPE, además de exjugadores, embajadores de la entidad y centenares de seguidores que han querido acercarse al estadio para recordar al eterno '21'.

RRSS WhatsAppCopiar URL