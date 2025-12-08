El Espanyol hace historia: el mejor arranque en 15 años

El Espanyol sigue de dulce en LaLiga. Siempre es buena noticia vencer al durísimo Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, pero lo es aún más si ello supone prolongar los buenos números (ocho victorias esta temporada), mantenerse en la zona europea (quinta plaza) y alcanzar registros sin precedentes en más de una década por Cornellà. Todo ello ha sido posible con la dirección de Manolo González, líder de un proyecto que sigue tomando buena forma conforme avanza la temporada.

La semana, no obstante, había sido complicada. El conjunto catalán afrontaba el duelo ante el Rayo Vallecano después de quedar fuera de la Copa del Rey a manos del Atlético Baleares, equipo de Segunda RFEF (1-0). El golpe anímico fue considerable, aunque la plantilla dirigida por Manolo logró, de manera certera, cambiar la dinámica ante los vallecanos.

NÚMEROS QUE DAN TRANQUILIDAD

El club perico empieza a saborear una etapa de estabilidad después de varios años complicados, marcados por dos descensos recientes (2019-20 y 2022-23) y profundos cambios en su estructura interna. El nivel mostrado por el Espanyol en esta campaña ya supera lo anecdótico.

De hecho, el rendimiento que está sacando Manolo González a esta plantilla en el inicio de temporada es incomparable, al menos, en los últimos quince años en Primera. Para encontrar un entrenador con mejor promedio de puntos hay que remontarse a la campaña 2010/2011, con Mauricio Pochettino en el banquillo, auténtica leyenda en el equipo barcelonés. Pochettino sumó nueve victorias en las primeras quince jornadas, más un empate, dando el saldo de 28 puntos que dieron para situarse en la cuarta plaza.

Pablo Osvaldo, la figura de aquel Espanyol de Pochettino / JAVI FERRANDIZ

Hasta ahora, el Espanyol no había logrado enlazar tres triunfos seguidos en la temporada 2025-26. Lo consiguió tras la jornada 13 (Sevilla, 2-1), 14 (Celta, 0-1) y 15 (Rayo, 1-0). Además, lo logró dejando su portería imbatida en dos de esos partidos, mostrándose como buen visitante e intocable en el RCDE Stadium. Con 19 puntos como local, se sitúa como el cuarto mejor anfitrión de la categoría.

CON LA MENTE PUESTA EN LO IMPORTANTE

Aun así, el grupo mantiene la prudencia y se centra únicamente en cada jornada, aunque las preguntas sobre posibles aspiraciones europeas se repiten de forma habitual. Por la inercia actual, el proyecto transmite la sensación de poder aspirar a algo más. El conjunto blanquiazul compite de tú a tú con los equipos punteros y suma 27 puntos, situándose a 15 de los 42 que suelen asegurar la permanencia, porque una cosa es clara: no sirven las distracciones. El primer objetivo será la estabilidad en la máxima categoría.

Antes de despedir el año 2025, el calendario enfrenta al Espanyol con Getafe y Athletic, ambos compromisos como visitante. Los jugadores de Manolo González tratarán de sumar el mayor botín posible para llegar al parón navideño reforzando aún más las buenas sensaciones que está generando el equipo.