El Espanyol que hereda Monchi: Garagarza y Manolo, tres años de objetivos cumplidos

Con la salvación en el bolsillo y pese a tener una remota opción europea, el Espanyol ya mira hacia el futuro. Un horizonte en el que se vislumbra un proyecto ambicioso con la llegada de una figura tan reputada como la de Monchi a la dirección general deportiva, cargo creado única y exclusivamente para el de San Fernando, que heredará un equipo que ha cumplido siempre con los objetivos marcados en los últimos tres años pero que, a partir de la 26/27, demanda nuevos retos.

El nuevo Espanyol se empezó a construir tras el último descenso a Segunda División. Desde entonces, cobraron protagonismo Fran Garagarza primero y Manolo González después. Y ahora, tres años más tarde, ambos han cumplido con creces con las tres metas marcadas por el club siempre teniendo en cuenta la situación económica, claramente debilitada con la doble bajada a los infiernos prácticamente consecutiva en el último lustro.

El primer año no había otra opción posible que el ascenso a Primera. Fuera como fuera y habiendo perdido a piezas clave como Joselu, Darder o César Montes. Tuvieron que pasar tres entrenadores, y fue la apuesta por Manolo González la que terminó devolviendo al RCD Espanyol a la élite. El técnico gallego llegó a mitad de temporada con la misión de subir al equipo, bien directamente o bien a través del play-off. Y lo logró.

Un año después se marcó el club como objetivo mantenerse en Primera División, a pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría con la etiqueta de recién ascendido. De hecho, la dirección deportiva ni siquiera llegó al millón de euros gastado (en las cesiones de Cheddira y Cardona) en un mercado de verano marcado por la llegada de cedidos.

Con alguna que otra dificultad y sufriendo hasta la última jornada, el club celebró la permanencia en el RCDE Stadium ante Las Palmas y Manolo González renovó su contrato. Clave en todo ello fue la decisión de Fran Garagarza de mantenerle en el cargo incluso cuando el barco se hundía con la famosa humillante derrota en Montilivi.

Y si por aquel entonces no se cesó al entrenador, tampoco se iba a hacer un año después con el equipo fuera de las posiciones de descenso. Tras una primera vuelta histórica en 2025, el Espanyol pegó un bajón tremendo en 2026 que le ha hecho temblar con la pérdida de categoría. Pero de nuevo con una escasa inversión (solo se desembolsó dinero por Roberto Fernández y Urko González), Manolo González volvió a salvar al equipo en El Sadar.

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Todavía falta la última jornada, pero el futuro del Espanyol empieza a escribirse desde ya. El director deportivo, Garagarza, sigue de baja tras el infarto sufrido en noviembre y todavía se desconoce cuándo podrá regresar y volver a desempeñar sus funciones. Por su parte, el futuro de Manolo González todavía debe decidirse. Lo harán Monchi y Alan Pace. Pero ya con el objetivo cumplido por tercera temporada consecutiva, todo apunta a que el gallego seguirá en el cargo.