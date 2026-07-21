El Espanyol se gusta contra el Pau

El Espanyol volvió a ofrecer una imagen convincente y plasmó su superioridad sobre el terreno de juego con una contundente goleada al Pau FC (4-0). El conjunto de Manolo González dejó el encuentro muy encarrilado antes del descanso gracias a los goles de Rafa Bauzà y Kike García, y terminó de sentenciarlo en la segunda mitad con los tantos de Leandro Cabrera y Marcos Fernández.

Tan solo unos días después de golear al Olot, el Espanyol volvía al ruedo para medirse al Pau FC francés. El conjunto perico, que ya dejó buenas sensaciones en su estreno de pretemporada, volvió a mostrar una imagen convincente en el arranque del encuentro. De hecho, apenas se habían disputado cuatro minutos cuando Kike García encontró a Rafa Bauzà dentro del área. El canterano recortó a su par y definió con mucha sangre fría al segundo palo para adelantar a los blanquiazules (1-0).

La respuesta del conjunto francés estuvo cerca de llegar instantes después, pero Fortuño tiró de reflejos para desviar un centro envenenado que había cambiado de trayectoria tras tocar en Riedel. Aun así, ese susto fue una de las escasas aproximaciones del Pau FC durante una primera mitad claramente dominada por el Espanyol.

Los de Manolo González siguieron buscando el segundo tanto y lo rozaron con un centro de un activo Jofre desde el costado derecho que Pere Milla, completamente solo y a bocajarro, remató demasiado centrado.

Como suele ocurrir en los primeros amistosos de la pretemporada, el paso de los minutos rebajó el ritmo y el encuentro perdió algo de intensidad. Sin embargo, el Espanyol todavía tenía guardada una última acción antes del descanso. De nuevo, Jofre puso un centro medido al corazón del área y, esta vez sí, Kike García conectó un cabezazo imparable (2-0).

Tras el paso por los vestuarios, ninguno de los dos equipos lograba encontrar fluidez ni generar peligro con continuidad sobre la portería rival. Sin embargo, a los diez minutos de la segunda mitad, una cabalgada de Souleymane Basse culminó con un remate de Royce Openda que, tras rozar en Dmitrovic, se estrelló contra el larguero.

Sentencia perica

Superado el ecuador de la segunda mitad, el Espanyol dio un paso al frente gracias al impulso de los cambios. En plena mejora de los blanquiazules, un saque de esquina botado por Calatrava encontró la cabeza de Leandro Cabrera, que se adelantó a la zaga rival para enviar el balón al fondo de la red (3-0). Y todavía hubo más.

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El Espanyol encontró el cuarto tanto del encuentro en un centro de Dolan que Marco Fernández cabeceó al fondo de la red (4-0). El delantero firmó así su segundo gol de la pretemporada y dio un nuevo paso en su objetivo de ganarse un sitio en la plantilla blanquiazul. Nueva victoria perica.