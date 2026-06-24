El Espanyol y su gran impacto económico en Barcelona: más de 200 millones de euros

Que el RCD Espanyol es uno de los pilares del fútbol catalán es tema ya conocido y expuesto. El quinto club de España con más temporadas en Primera cumplirá, para el curso 2026/27, la número 90 en la máxima categoría, amén de su importancia para el deporte tanto en Barcelona como en toda la comunidad.

De hecho, la actividad del cuadro blanquiazul genera un impacto económico de 201 millones de euros al año, de acuerdo con los datos recogidos en el informe 'El futbol que mou Barcelona', elaborado por la 'Cambra de Comerç'. El estudio analiza la contribución de varios clubes del área metropolitana y sitúa a la entidad perica como uno de los principales motores económicos vinculados al deporte en la región.

Aficionados del Espanyol, en un partido de la temporada 25/26 / Valentí Enrich

Esta cifra, definida por el organismo como valor añadido bruto, va más allá de los ingresos reflejados en las cuentas del club y pretende medir la repercusión global que la actividad del Espanyol tiene sobre la economía y la sociedad de su entorno.

Los últimos datos económicos presentados por la entidad en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado mes de noviembre reflejaban un crecimiento notable de la cifra de negocio, que pasó de 61 a 92 millones de euros en el último ejercicio. Además, el valor de los activos del club se situaba en 191 millones. Sin embargo, el estudio de la Cambra incorpora otros indicadores para calcular el impacto total de la entidad.

Entre ellos destaca el gasto local generado por la actividad del Espanyol, estimado en 133,1 millones de euros anuales. Ese movimiento económico se traduce, según el informe, en una recaudación de 36,8 millones de euros en impuestos para las distintas administraciones públicas.

Otro de los aspectos analizados es el empleo. La investigación atribuye al Espanyol la creación o mantenimiento de 3.689 puestos de trabajo, tanto de forma directa, a través de la propia estructura del club, como indirectamente mediante empresas proveedoras, profesionales autónomos y servicios asociados a su actividad.

El informe estudia el impacto de siete entidades futbolísticas de la demarcación de Barcelona: FC Barcelona y Espanyol en Primera División; CE Sabadell en Segunda; CE Europa y UE Sant Andreu en Primera Federación; Terrassa FC en Segunda Federación; y CE L’Hospitalet en Tercera Federación.

Dentro de esta comparativa, el Barça aparece como el club con mayor repercusión económica, con una contribución estimada de 1.297 millones de euros anuales.

Por su parte, el Sabadell genera actualmente 5,2 millones de euros, aunque el estudio prevé que su reciente ascenso a Segunda División incremente notablemente esa cifra, hasta alcanzar aproximadamente los 12,7 millones. El Europa ronda los cinco 'kilos', mientras el Sant Andreu se acerca más a los seis. El Terrasa y l'Hospitalet superan los tres millones de euros cada uno.