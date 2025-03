Espanyol - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Espanyol y Girona se enfrentan este lunes 10 de marzo en el RCDE Stadium en el partido de la 27ª jornada de LaLiga EA Sports 2024/2025. Te contamos a qué hora es el Espanyol - Girona y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico recibe la visita del Girona tras el aplazamiento de la anterior jornada contra el Villarreal. Sin jugar en La Cerámica, los de Manolo González quieren volver a sumar los tres puntos en el derbi catalán. Además, el recuerdo del partido de la primera vuelta, donde cayeron goleados, sigue bien presente en un Espanyol con ganas de 'venganza'.

Llega en una buena dinámica el equipo blanquiazul después de sumar ocho de los últimos 15 puntos en LaLiga. Esta buena racha de resultados ha permitido al Espanyol salir de los puestos de descenso, donde no quieren volver a caer en toda la temporada.

Delante, un Girona herido. El equipo que dirige Míchel no está teniendo un buen arranque de año y, tras los últimos resultados, se ha alejado de las posiciones europeas. El cuadro gironí únicamente ha ganado uno (Las Palmas) de los últimos duelos ligueros, y las sensaciones no mejoran con el paso de las jornadas. No obstante, un derbi siempre es diferente y poco importa como llegan los equipos.

HORARIO DEL ESPANYOL - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Espanyol y Girona, correspondiente a la 27ª jornada de la LaLiga EA Sports 2024/2025, se disputa el lunes 10 de marzo a las 21:00 horas en España.

DÓNDE VER EL ESPANYOL - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Girona se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.