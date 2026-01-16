En Directo
LALIGA
Espanyol - Girona, en directo: partido de la jornada 20 de LaLiga, en vivo
Sigue en directo el partido entre Espanyol y Girona de la vigésima jornada de liga que se disputa en el RCDE Stadium
Miquel Roca
Espanyol y Girona abren la vigésima jornada de liga en un duelo en el RCD Stadium. Sigue el minuto a minuto en Sport.es.
0-0 | MIN. 21
Minuto 21 en el RCDE Stadium. Minuto para el recuerdo en memoria del eterno capitán Dani Jarque. Aplauden en masa los seguidores blanquiazules, y lo hace también en el palco el presidente del Girona, Delfí Geli.
0-0 | MIN. 18
Hace el gesto de pedir cambio Bryan Gil, que antes ha recibido un pisotón. Que no cunda la alarma en el Girona que no está lesionado Bryan, lo que se le ha roto y debe cambiar es la bota.
0-0 | MIN. 16
Acude el colegiado Iosu Galech Apezteguía al área técnica de Míchel. Seguramente le ha advertido que no hable tanto con el cuarto árbitro, al que el míster del Girona ya se ha dirigido varias veces.
0-0 | MIN. 15
Primeros 15 minutos del duelo, con el Espanyol invirtiendo la tónica del juego. Ahora son los de Manolo González los que tienen cada vez más el balón y pisan la parcela "gironina", aunque todavía sin generar ocasiones claras.
0-0 | MIN. 12
Vuelve a salir Gazzaniga, pero se equivoca en el pase y concede una contra al Espanyol. Dolan no está clarividente y ha perdido el balón antes de hacerlo llegar a Pere Milla, libre de marca en el segundo palo.
0-0 | MIN. 10
Primer conato ofensivo del Espanyol, que ha aplacado algo la mejor salida del Girona. Al balón largo para Roberto Fernández llega antes Gazzaniga, que despeja con la cabeza fuera del área.
0-0 | MIN. 8
Tras los minutos iniciales sin dominador claro, se hace con el balón el Girona. Los de Míchel tratan de desarbolar alargando las posesiones a la defensa del Espanyol, que está bien puesta atrás y no hace concesiones.
0-0 | MIN. 5
Se convierten en tendencia los fueras de juego de Vanat. El ucraniano lleva ya tres en los primeros cinco minutos. Es un claro indicador que el Girona trata de ganar la espalda a la defensa espanyolista.
0-0 | MIN. 2
Primera aproximación del Girona con un balón filtrado para su delantero centro Vanat, pero había fuera de juego previo.
EMPIEZA EL PARTIDO
Rueda el balón en el RCDE Stadium !!!
