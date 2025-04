No hay dos sin tres

El RCD Espanyol recibe esta noche (21.00h) al Getafe en Cornellà-El Prat, en un duelo que podría dejar la salvación encarrilada para los de Manolo González. El cuadro blanquiazul buscará su tercera victoria consecutiva frente a los de Bordalás, uno de los mejores visitantes de Europa en 2025.

Blanquiazules y azulones abren el telón de la 32ª jornada con un duelo en el RCDE Stadium que promete emociones fuertes. A pesar de ser festivo e iniciarse el puente de Semana Santa, todo apunta a que habrá un gran ambiente en el feudo catalán, dada la trascendencia de un choque que podría impulsar definitivamente a los pericos en la clasificación.

Prueba de la importancia del encuentro para el Espanyol es que los grupos de animación han organizado el recibimiento al autobús del equipo y todos los asientos contarán con aplaudidores para marcar desde la grada el primer gol del partido.

Y es que la ilusión ha vuelto a Cornellà-El Prat. El Espanyol viene de sumar dos victorias seguidas fuera de casa, dando un golpe sobre la mesa en la lucha por la salvación. Los pericos golearon 0-4 al Rayo Vallecano en Vallecas y superaron 0-2 al Celta en Balaídos.

El Getafe da miedo fuera de casa

Pero la permanencia no está ni mucho menos sentenciada todavía. Es por eso que cobra vital importancia tratar de sumar el tercer triunfo consecutivo frente al Getafe. No será tarea fácil para los de Manolo González, que reciben a uno de los mejores visitantes de Europa en 2025.

En lo que va de año, el Getafe de Bordalás ha cosechado a domicilio seis victorias (Las Palmas, Real Sociedad, Alavés, Girona Osasuna y Real Valladolid) y tan solo una derrota (Leganés), lo que le ha permitido neutralizar los malos números en el Coliseum y colocarse en una cómoda undécima posición con 39 puntos, incluso mirando de reojo a plazas europeas.

Sin Puado

Una de las claves del partido estará en la solución a la baja de Javi Puado, que se une a las ausencias por lesión de Brian Oliván y José Gragera, además de un Pablo Ramón que todavía no está para competir al máximo nivel. Así pues, Manolo González no podrá contar con su capitán, su máximo goleador y su jugador más determinante, que vio ante el Celta en Balaídos la quinta amarilla de la temporada.

La alternativa más lógica sería dar entrada a Jofre Carreras en la banda izquierda, manteniendo a Antoniu Roca en la derecha y con Roberto Fernández en punta. El delantero andaluz llega en racha al duelo frente al Getafe, después de anotar contra al Rayo y de cosechar un doblete en Vigo.

Si Manolo decide guardarse a uno de sus extremos para la segunda mitad, la posición de Puado podrían ocuparla Pere Milla o Edu Expósito, lo que supondría la titularidad de Alex Král, que ha perdido algo de protagonismo con la irrupción del de Cubelles.

Edu Expósito fue uno de los más destacados del cuadro perico ante el Celta / RCD Espanyol

Salvo el cambio obligado del '7' perico, Manolo González no tocará el once que presentó en las visitas a Vallecas y Balaídos. Joan García, protagonista semana sí semana también, ocupará la portería, escudado por Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera y Carlos Romero. El doble pivote lo formarán Pol Lozano y un excelso Urko González, con Edu Expósito como enlace con los tres mencionados delanteros.

Diego Rico, baja sensible

Por su parte, Bordalás tan solo tiene una baja, aunque muy sensible. Diego Rico, expulsado frente a Las Palmas, no viajará a Cornellà-El Prat y su plaza en el carril zurdo está en duda. Juan Bernat podría ver retrasada su posición o incluso Juan Iglesias podría jugar a banda cambiada, con Djené por la derecha.

Arriba, Borja Mayoral busca entrar en el once, aunque eso supondría la suplencia de Juanmi o Uche.