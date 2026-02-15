El Espanyol frena la hemorragia

Si no puedes ganar, al menos no pierdas. La máxima, tan simple como efectiva, permite a los equipos avanzar paso a paso hacia sus objetivos, sumando de uno en uno cuando la victoria se resiste. Y eso fue exactamente lo que hizo el RCD Espanyol. El conjunto dirigido por Manolo González, que estuvo lejos de firmar su mejor actuación de la temporada, fue capaz de rescatar un valioso empate frente al Celta de Vigo en el RCDE Stadium.

Es cierto que, por cómo se desarrolló el encuentro, el resultado dejó un sabor agridulce. El Espanyol logró voltear el marcador tras el tanto inicial de Ferran Jutglà, gracias a los goles de Kike García y Dolan. Sin embargo, cuando el triunfo parecía encarrilado, apareció Borja Iglesias en el tiempo añadido para firmar el definitivo empate. Con todo, si se analiza el rendimiento global de ambos equipos a lo largo de los 90 minutos, el punto puede considerarse justo e incluso positivo para los blanquiazules.

De esta manera, el Espanyol puso fin a una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas ante Girona, Valencia, Deportivo Alavés y Villarreal y logró, al menos, frenar la hemorragia de resultados. Eso sí, el conjunto dirigido por Manolo González todavía no conoce la victoria en este 2026 a pesar de estar muy cerca de conseguirla este sábado.

Kike García celebra su tanto ante el Celta / Gorka Urresola Elvira

Los únicos resultados positivos en términos de puntuación han sido el empate a domicilio frente al Levante y el sumado este sábado ante el Celta de Vigo. El equipo necesita cuanto antes un triunfo que refuerce su situación clasificatoria y, sobre todo, que le permita recuperar la confianza que se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas.

Lo cierto es que desde la derrota en el derbi contra el FC Barcelona, un partido en el que el RCD Espanyol mereció mucho más e incluso generó más ocasiones que su rival para llevarse los tres puntos, pero finalmente la calidad azulgrana se impuso, el rendimiento del conjunto perico ha ido cayendo de manera progresiva. No está siendo el mismo Espanyol que ilusionó y enamoró a la afición perica en el primer tramo de la temporada, por su intensidad, compromiso y esfuerzo en cada encuentro.

En ese sentido, tras el empate contra el Celta, Manolo González explicó a que se debe este bajón de nivel del equipo blanquiazul. "No es un problema físico. Es un tema de estructura, orden y de gestionar mejor los momentos del partido. Cuando no encuentras ni el juego ni el resultado aparecen los problemas. La confianza influye cuando encadenas derrotas, pero el equipo quiere hacer demasiado en algunos momentos y pierde equilibrio", expuso.

Sin lugar a dudas, otro de los problemas del Espanyol es la pérdida de solidez defensiva del equipo. Ya no existe esa sensación de un bloque compacto al que resulte muy complicado hacerle gol, sobre todo cuando el conjunto se adelanta en el marcador. Pero no se trata solo de percepciones. Si nos centramos en los números, el equipo blanquiazul ha encajado la friolera de 16 tantos en los últimos siete encuentros, una cifra que evidencia la vulnerabilidad defensiva que preocupa al cuerpo técnico.

Está claro que, si el Espanyol quiere volver a ser ese equipo competitivo, capaz de hacer daño a cualquier rival y un auténtico dolor de cabeza para sus adversarios, una de las claves pasa por recuperar la solidez defensiva que le ha dado tan buenos resultados a lo largo de la temporada. Todo empieza por ahí: recuperar la confianza y poder sumar, de una vez por todas, la primera victoria del 2026.

Otra alegría para Kike García

Una de las alegrías para el RCD Espanyol fue un nuevo tanto de Kike García. El ‘obrero del gol’ saltó al campo en la segunda mitad con el objetivo de cambiar el guion del partido y apenas necesitó diez minutos para hacerlo. En una acción individual propia de un delantero puro, el ‘killer’ logró igualar el encuentro con un auténtico golazo que devolvió la ilusión a la afición blanquiazul. Un tanto muy especial para él: "Guardo mucho cariño contra el Celta, porque debuté en el mundo profesional con el Real Murcia en Balaídos".

Noticias relacionadas

Con este tanto, el delantero de Motilla del Palancar suma su cuarta diana en lo que va de campeonato liguero. No está siendo titular indiscutible, sino que se está repartiendo los minutos con Roberto Fernández, pero una buena versión suya resulta esencial para las aspiraciones del equipo perico. Manolo González necesita que sus delanteros mojen y este gol debe servir para dar confianza a Kike García de cara a los próximos compromisos.