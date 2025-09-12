LaLiga continúa trabajando en mejorar las condiciones para los aficionados. Si bien colocar partidos entre semana -ya sea viernes o lunes- va claramente en contra de dicho objetivo y afecta tanto a los aficionados locales como sobre todo a los visitantes, LaLiga trabaja para contrarrestar la parte negativa. En ese sentido, el 'Convenio Grada Visitante' regresa esta temporada con mejoras para las aficiones, pero con la ausencia de FC Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Villarreal, Real Sociedad y Rayo Vallecano.

Se trata de un acuerdo entre varios clubes de Primera División que permite ofrecer al equipo visitante un porcentaje mínimo de localidades teniendo en cuenta la capacidad del estadio. El precio máximo es de 30 euros por entrada con un cupo que hasta la campaña 24/25 era de 300 localidades por partido, pero que en esta 25/26 ya no tendrá un mínimo fijo, sino que se establecerá según la capacidad de cada estadio. Pero, de nuevo, no todos los equipos de LaLiga se han adherido a dicho convenio.

De cara a la temporada recién comenzada, son 14 los clubes participantes, incluidos los tres recién ascendidos de LaLiga Hypermotion: Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, Valencia CF, RCD Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF y Real Oviedo. El acuerdo se basa en la reciprocidad y la transparencia entre los clubes que forman parte de él. Entonces, si esto beneficia a los aficionados, ¿por qué equipos como el RCD Espanyol no han querido adherirse al convenio?

¿Por qué el Espanyol no forma parte del convenio 'Grada Visitante'?

El club blanquiazul puso a la venta hace unos días las entradas para la grada visitante del Bernabéu, de cara al partido de la quinta jornada frente al Real Madrid. La 'sorpresa' llegó con el precio de las localidades, fijado en 70 euros por entrada. El motivo no es otro que la ausencia tanto del Madrid como del Espanyol en el convenio, por lo que el club local es libre de establecer el precio que quiera para las entradas del equipo visitante.

Si bien podría parecer que los aficionados blanquiazules son los grandes perjudicados por la decisión de su propio club, la entidad perica se encargó de demostrar con datos que el club sale beneficiado al no formar parte del acuerdo 'Grada Visitante'. Según explicó el medio 'LaGrada', pese a no estar adherido al convenio, el RCD Espanyol negocia cada jornada con cada rival la puesta de entradas a la venta con el objetivo de no llegar o no superar los 30 euros. Y en la mayoría de ocasiones, lo consigue.

Perjudicados en tres partidos; beneficiados en otros tantos

Centrándonos en la temporada pasada (24/25), tan solo en cuatro desplazamientos el precio de las entradas para los pericos superó los 30 euros: Girona (45€), Real Madrid (70€), Real Betis (56,21€) y Sevilla (55€). En la otra cara de la moneda, frente a Osasuna (25€), Real Valladolid (25€) y Villarreal (20€) el precio se fijó por debajo de lo que marca la normativa del convenio.

Cabe recordar que a Vallecas no pudo desplazarse la afición por la tardía comunicación con el Rayo Vallecano, mientras que FC Barcelona y Espanyol no se intercambian entradas. Teniendo en cuenta que el Real Madrid (igual que el Rayo) tampoco forma parte del acuerdo, tan solo serían tres partidos de diecinueve en los que la afición perica salió perjudicada por el hecho de no formar parte del acuerdo.

Se trata de los encuentros ante Girona (Montilivi), Real Betis (Benito Villamarín) y Sevilla (Ramón Sánchez-Pizjuán), clubes que por proximidad o por la gran presencia de aficionados en Barcelona suelen mover grandes cantidades de aficionados al RCDE Stadium, por lo que la entidad catalana saldría perjudicada económicamente si estableciese un precio máximo de 30 euros por entrada.

Esta temporada, todo hace indicar que el precio que pagará la afición blanquiazul se mantendrá en los 30€ de media. Con la Real Sociedad (no forma parte del convenio) ya se llegó a un acuerdo que permitió a los pericos viajar a Anoeta el pasado mes de agosto por 30€, mientras que muy probablemente también se fijará un precio a la baja con Villarreal y Rayo Vallecano.