El Espanyol firma el peor inicio de año de su historia

El RCD Espanyol sigue en caída libre y, de momento, nada parece poder frenarlo. De culminar un 2025 histórico en el mejor momento tanto deportivo como institucional a ser el peor equipo de Primera División en 2026. Porque los números no mienten: son seis derrotas y dos empates en lo que llevamos de año. O lo que es lo mismo: 2 puntos de 24 posibles.

Parece mentira que aquel Espanyol que cosechó cinco victorias consecutivas entre noviembre y diciembre (15 de 15) y que sumó 34 puntos en 17 jornadas de la primera vuelta se haya convertido de la noche a la mañana en un equipo débil y al que se le ha olvidado por completo cómo ganar. De hecho, se trata del peor arranque de año natural en los 125 años de historia del club; nunca antes había iniciado un año con ocho partidos de Liga sin ganar.

La cuesta de enero parece haberse convertido en un auténtico 'Tourmalet' en el mes de febrero y son muchos los factores que explican la debacle blanquiazul en 2026. Aunque uno sobresale por encima de los demás: la fragilidad defensiva, que volvió a quedar patente este sábado frente a un Atlético de Madrid que ni siquiera necesitó pisar el acelerador para acabar marcando cuatro goles.

20 goles encajados en 8 partidos

Lo sabe Manolo González y lo saben los futbolistas, que no se cansan de repetirlo, una y otra vez. Pero jornada tras jornada se suceden los mismos errores, una y otra vez también. El Espanyol no gana duelos y no es contundente en área propia, lo que se traduce en cero porterías limpias en 2026 y en una sangría defensiva impropia de un equipo que lleva tiempo ocupando posiciones privilegiadas en la tabla.

Y si se había llegado a esa tesitura fue gracias a los 17 goles encajados en 17 jornadas desde agosto hasta diciembre. Una cifra espectacular en una primera vuelta histórica que se derrumbó con el comienzo del nuevo año 2026. Desde entonces, los blanquiazules han encajado 20 goles... ¡en 8 partidos! y ya son el séptimo equipo más goleado de LaLiga EA Sports.

El Elche, un "rival directo"

Recibió goleadas frente a Villarreal (4-1) y Atlético de Madrid (4-2), encajó otros tres ante el Valencia (3-2) y dos frente a Barça (0-2), Girona (0-2), Alavés (1-2) y Celta (2-2), además de empatar 1-1 contra el Levante. Manolo González, sabedor de que con tal sangría goleadora es imposible ganar partidos en Primera División, resumió la situación a la perfección: "Si cada vez que te llegan te marcan, tienes un problema". "Debemos tener la portería a cero porque cuando eso pasa el equipo normalmente gana; debemos recuperar eso lo antes posible", valoró por su parte Edu Expósito.

La próxima parada perica tendrá lugar en el Martínez Valero, de nuevo a domicilio frente a un Elche que también se ha desmoronado hasta convertirse en el conjunto que marca la salvación. Los de Eder Sarabia son el segundo peor equipo de Primera en lo que llevamos de 2026 (3 puntos), superado únicamente por el propio Espanyol (2 puntos). Pero tal es la situación de la entidad perica que incluso Expósito, con el equipo aún en la zona noble, definió a los ilicitanos como un "rival directo", por lo que solo valdrá ganar o ganar.