El Espanyol está de fiesta: una butifarrada popular, un himno con pasión y un mosaico acorde a los 125 años de historia

El RCD Espanyol está de celebración. El club blanquiazul cumple 125 años de historia el próximo martes 28 de octubre y aprovechó la cercanía de la visita del Elche para convertir el partido en una auténtica fiesta.

Ya desde cuatro horas antes del comienzo, la entidad perica dio el pistoletazo de salida con una Fan Zone en versión extendida, en un espacio habilitado a las puertas del RCD Stadium que abarcaba prácticamente lo que equivaldría a la zona de tribuna, desde las taquillas en el Gol Prat hasta la tienda del Espanyol en el Gol Cornellà.

Butifarrada popular

Miles de pericos acudieron desde muy pronto para disfrutar de varias actividades y de un espectáculo que incluía dos escenarios con DJ's para animar la fiesta e ir generando ambiente y una serie de food-trucks y vermutería, además del puesto habilitado para la venta del cupón conmemorativo de la ONCE.

La afición del Espanyol, durante la butifarrada popular / Sebastián Vargas Rozo

Pero lo más aclamado fue sin duda la butifarrada popular llevada a cabo en los aledaños del estadio antes y después del acalorado recibimiento al autobús del equipo sobre las 14:45 horas. Además, los más pequeños pudieron disfrutar de futbolines, hinchables, juegos de madera gigantes, porterías y una carpa habilitada para diferentes actividades infantiles.

Y tras 'calentar' durante casi cuatro horas, la afición enfiló camino del estadio una media hora antes para proseguir con la celebración dentro del propio RCDE Stadium. Así lo habían solicitado los dos grupos de animación, con el objetivo de agilizar la entrada al campo y de organizar correctamente un mosaico para la historia.

Un mosaico para la historia

El tifo, en el que participó activamente todo el estadio con cartulinas blanquiazules y rojas y amarillas en honor a la bandera de Catalunya, contó con una lona en la zona de tribuna con el logo del 125 aniversario que ha acompañado al Espanyol en los últimos 12 meses.

La lona con el logo del 125 aniversario del Espanyol en la zona de tribuna / Valentí Enrich

Mientras, la Grada de Animación desplegó un espectacular mosaico conmemorativo en el que hizo alusión a su fundación, con once jugadores y la figura del fundador Àngel Rodríguez, la fecha del 28 de octubre de 1900 y con la Universitat de Barcelona de fondo.

Además, incluía una lona con el mensaje '125 años de historia y tradición', en un sentido homenaje a la historia y a la afición de la entidad perica.

El RCDE Stadium se vistió de gala / Valentí Enrich

Más allá del tifo, uno de los momentos más espectaculares se vivió con el himno del 125 aniversario llamado 'Amor indestructible', presentado ayer viernes a las 19:00 (año de fundación del club). Interpretado por Cris Joanico y con letra de Jordi Via, la nueva canción puso los pelos de punta a más de uno con sus sucesivas menciones a símbolos de la historia perica.

Nuevo himno

"Somos herederos de aquel hechizo de Sarrià", "Son tantos años desafiando lo imposible, somos guardianes de este amor indestructible" o "El recuerdo de un capitán (Dani Jarque) que siempre nos guía", son algunas de las estrofas que sonaron con más pasión.

La actuación en directo desde el césped de la reconocida violinista Noémi Jakab / Valentí Enrich

Todo ello después de una actuación en directo desde el césped de la reconocida violinista Noémi Jakab y antes de la interpretación del himno oficial del club.