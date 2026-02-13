El Espanyol expulsa y suspende como socios a cuatro aficionados por el lanzamiento de objetos en el derbi

El último derbi entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona se vivió con muchísima tensión tanto en el terreno de juego como en las gradas. Si bien el partido transcurrió con total normalidad y sin incidentes graves, sí se produjo un lanzamiento de objetos en los minutos finales que provocó un castigo económico al club.

La entidad blanquiazul, de hecho, trató de prevenir cualquier situación que pudiese perjudicarle, colocando una red de protección detrás de las porterías de Joan García. Sin embargo, en la celebración del gol del FC Barcelona varios hinchas lanzaron botellas de agua sin llegar a impactar en ningún futbolista.

"En el minuto 90 se lanzaron varias botellas semillenas y cerradas desde la grada situada en la esquina derecha saliendo desde el túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del equipo local, identificados con las camisetas y bufandas que lo portaban", relató el árbitro en el acta del encuentro. Y añadió que "dichas botellas no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño".

En ese sentido, el Comité de Competición consideró el lanzamiento de botellas como una alteración del orden del encuentro de carácter leve y sancionó al Espanyol con una multa de 300 euros. El hecho de que se tratara de un incidente totalmente aislado y de que no impactara ni hiriera a nadie jugó a favor del club perico, que además colaboró activamente antes, durante y tras el partido para evitar cualquier otra situación peligrosa.

El Espanyol, además, ya informó en su día de que revisaría las cámaras de seguridad para aplicar sanciones internas a aquellos aficionados implicados, incluyendo también a aquellos que lanzaron botellas en el siguiente encuentro ante el Girona. Una investigación que llegó a su fin este viernes, con la identificación y sanción a cuatro personas, expulsadas del RCDE Stadium frente al Alavés y suspendidas como socios.

Castigo a cuatro personas

"El RCD Espanyol continúa reforzando su compromiso con la erradicación de actitudes, comportamientos y cánticos inapropiadas en el estadio, que, además de dañar la imagen del club públicamente, conllevan importantes multas económicas. Fruto de estas actuaciones la entidad ha identificado a cuatro personas relacionadas con los lanzamientos de objetos ocurridos en el pasado derbi ante el FC Barcelona y frente al Girona FC", escribió la entidad en un comunicado.

Las identificaciones, según informa la entidad catalana, "se produjeron en el último encuentro disputado en casa frente al Deportivo Alavés, gracias a los protocolos de control y seguimiento establecidos por el club con la colaboración de los cuerpos policiales". "Una vez localizadas, estas personas fueron expulsadas del estadio de manera inmediata y, posteriormente, suspendidas como socios", añade.

El comunicado completo

