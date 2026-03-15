El Espanyol explota tras la derrota en Son Moix: "Ha llegado el momento de pedir explicaciones. Es una realidad que los arbitrajes nos están perjudicando"

El Espanyol no gana un partido desde el mes de diciembre. O lo que es lo mismo, en 2026 sigue virgen de victorias. Esta vez, el equipo blanquiazul cayó por la mínima en Son Moix, ante un Mallorca necesitado que fue capaz de darle la vuelta al inicial gol de Pickel y que sumó tres puntos, eso sí, con polémica. El 1-1 de Pablo Torre llegó tras una más que posible falta de Samu Costa sobre Urko, que De Burgos Bengoetxea no castigó tras revisar la acción en el VAR.

Pese a la derrota en tierras baleares, que significa el undécimo partido consecutivo sin ganar (siete derrotas y cuatro empates), el cuadro de Manolo González está fuera de peligro. Séptimos con 37 puntos tras una primera vuelta sensacional, el Espanyol sigue mucho más cerca de puestos europeos (a seis puntos) que del descenso (a once puntos). Una situación aparentemente tranquila que no ha evitado que el club explote públicamente al sentir "un gran sentimiento de impotencia" por lo sucedido.

Sabemos que el fútbol es muy difícil, pero claro, el problema es que el criterio nunca acaba siendo favorable al Espanyol. Xavi Andreu — Directivo del Espanyol

Xavi Andreu, director de Relaciones Institucionales del Espanyol, no se ha mordido la lengua tras el duelo y, en una extensa declaración ante la prensa, ha reflejado el sentimiento de la entidad perica. “En estos momentos podemos manifestar que tenemos un gran sentimiento de impotencia viendo lo que está pasando durante demasiadas semanas. Creo que hoy habéis podido comprobar que nuestros futbolistas han dicho basta. Sabemos que el fútbol es muy difícil, pero claro, el problema es que el criterio nunca acaba siendo favorable al Espanyol. No porque hayan de ir a favor, sino simplemente porque se aplique el criterio como debe”, empezó manifestando.

Edu Expósito también explotó

El directivo perico no quiso obviar lo sucedido con el VAR, que validó el 1-1 de Pablo Torre tras la disputa entre Samu Costa y Urko. “Creo que hay una imagen muy clara en una lupa donde se puede ver claramente que ha habido falta en la acción que acaba propiciando el primer gol del Mallorca y que ha significado que se diese la vuelta tal como iba el partido. Jugábamos con 10, pero el Espanyol tenía el partido perfectamente controlado”, expresó. El jugador Edu Expósito compartió en sus redes sociales la “lupa” que menciona Andreu.

Además, amplió el foco y no solo habló del Espanyol, sino de toda LaLiga: “Creemos que cada semana hay demasiados problemas arbitrales que hacen que la mayoría de los clubes estén disconformes. El Espanyol mucho, porque llevamos una segunda vuelta que tiene un componente que tal vez no se analice, pero si comenzamos a analizar los penales del día de Girona, la jugada de Valencia, el otro día la de Omar, hoy lo que pasó aquí, lo que pasó la primera vuelta también —un día que ganamos, que también hubo una acción—, el día del Rayo Vallecano, que recordaréis... Es una realidad que los arbitrajes en esta segunda vuelta están perjudicando al Espanyol, con decisiones que tienen consecuencias directas en el marcador; por tanto, tiene menos puntos de los que merece”, tiró de memoria.

El Espanyol pedirá explicaciones

Por ello, el club no se quedará de brazos cruzados y pedirá explicaciones a LaLiga y al CTA. “Ha llegado el momento de hacerlo por carta y pedir explicaciones claras y concretas, con una contestación, para ver si podemos encontrar respuestas, porque la angustia en la que viven nuestros jugadores ahora está comenzando a afectar su manera de desarrollarse en el terreno de juego. Nos sentimos perjudicados. Respetados, yo no puedo utilizar esta expresión porque esto es ponerme en la piel del que tú consideres que no me respeta. Yo creo que lo que sí nos sentimos es perjudicados”, confirmó Andreu.

“Necesito que la gente entienda que hacemos todo lo posible para defender al Espanyol. Que no es verdad que no estemos en contacto con las instituciones que manejan el funcionamiento del fútbol profesional en España. No es verdad. Nuestro contacto con la Liga y la Federación es constante”, concluyó.